NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

灰狼14日作客挑戰勇士 ，首節就爆發互扯球衣衝突，戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架，格林（Draymond Green）竟從背後鎖喉，彷彿把籃球當作摔角，戈貝爾賽後也怒噴格林是「小丑」。

衝突導火線是勇士湯普森（Klay Thompson）和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）搶球時，互相拉扯球衣並推擠，兩人都吞下兩次技術犯規被驅逐出場。麥克丹尼爾斯受訪時強調：「我只是想搶籃板，他抓住我的衣領，我想捍衛自己。」

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY 😱



Draymond Green had Rudy Gobert in a chokehold 😳pic.twitter.com/GRqleoD3e7 — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 15, 2023

戈貝爾則開酸格林：「每次柯瑞 無法上場，他就不想上場打球，所以會盡全力被驅逐出場。」戈貝爾直言，這記鎖喉是「小丑行為」，當他得知柯瑞無法上場，就知道格林會搞事。

柯爾：戈貝爾手先放湯普森脖子上

賽後總教練柯爾（Steve Kerr）為湯普森報不平，並解釋格林為何再度出現脫序行為。

湯普森和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互扯球衣，戈貝爾第一時間上前勸阻被格林從後方鎖喉。柯爾受訪時為湯普森喊冤，「他在場上跑動，有人扯他的球衣，他就推回去。他沒有理由被趕出去，這判決太荒謬了，我感到非常失望。」

針對格林嗩喉，柯爾表示，「格林發現戈貝爾先把雙手放在湯普森脖子上，這就是他衝向戈貝爾的原因，這就是我在重播中看到的。」

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）也說，「我覺得湯普森不該被驅逐出場，我很驚訝戈貝爾沒受任何處罰。」

本場比賽主裁判福特（Tyler Ford）也對判決做出解釋，由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解，因此被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手，這是不必要的過分行為，完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開，是在調解衝突，檢查其他球員動作後，沒發現其他不符合體育道德的行為。

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2 — SportsCenter (@SportsCenter) November 15, 2023