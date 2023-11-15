我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約無證客找工無望 州長：工作許可不發了

平台抵制加薪 外賣員紐約市政廳外示威

NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

體育新聞組／綜合報導
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

灰狼14日作客挑戰勇士，首節就爆發互扯球衣衝突，戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架，格林（Draymond Green）竟從背後鎖喉，彷彿把籃球當作摔角，戈貝爾賽後也怒噴格林是「小丑」。

衝突導火線是勇士湯普森（Klay Thompson）和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）搶球時，互相拉扯球衣並推擠，兩人都吞下兩次技術犯規被驅逐出場。麥克丹尼爾斯受訪時強調：「我只是想搶籃板，他抓住我的衣領，我想捍衛自己。」

戈貝爾則開酸格林：「每次柯瑞無法上場，他就不想上場打球，所以會盡全力被驅逐出場。」戈貝爾直言，這記鎖喉是「小丑行為」，當他得知柯瑞無法上場，就知道格林會搞事。

柯爾：戈貝爾手先放湯普森脖子上

賽後總教練柯爾（Steve Kerr）為湯普森報不平，並解釋格林為何再度出現脫序行為。

湯普森和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互扯球衣，戈貝爾第一時間上前勸阻被格林從後方鎖喉。柯爾受訪時為湯普森喊冤，「他在場上跑動，有人扯他的球衣，他就推回去。他沒有理由被趕出去，這判決太荒謬了，我感到非常失望。」

針對格林嗩喉，柯爾表示，「格林發現戈貝爾先把雙手放在湯普森脖子上，這就是他衝向戈貝爾的原因，這就是我在重播中看到的。」

勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）也說，「我覺得湯普森不該被驅逐出場，我很驚訝戈貝爾沒受任何處罰。」

本場比賽主裁判福特（Tyler Ford）也對判決做出解釋，由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解，因此被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手，這是不必要的過分行為，完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開，是在調解衝突，檢查其他球員動作後，沒發現其他不符合體育道德的行為。

戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）
戈貝爾遭格林鎖喉。（美聯社）

勇士 柯瑞

上一則

NBA／卡森斯到中國撈金？傳CBA強力爭取 可能加盟這隊

延伸閱讀

NBA／柯瑞缺陣還爆衝突 勇士開賽2分鐘3巨頭都不在了

NBA／柯瑞缺陣還爆衝突 勇士開賽2分鐘3巨頭都不在了
NBA／勇士3連敗又迎壞消息 柯瑞右膝痠痛歸期未定

NBA／勇士3連敗又迎壞消息 柯瑞右膝痠痛歸期未定
NBA／開季前10戰場均30分 柯瑞創最老紀錄 2萬2000分也達標

NBA／開季前10戰場均30分 柯瑞創最老紀錄 2萬2000分也達標
自認惡人 格林：被驅逐，沒什麼好驚訝的

自認惡人 格林：被驅逐，沒什麼好驚訝的

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

2023-11-07 22:16
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機