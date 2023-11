NBA／怒噴格林鎖喉「小丑行為」戈貝爾：柯瑞沒上場 他就想搞事

灰狼14日作客挑戰勇士 ,首節就爆發互扯球衣衝突,戈貝爾(Rudy Gobert)第一時間上前勸架,格林(Draymond Green)竟從背後鎖喉,彷彿把籃球當作摔角,戈貝爾賽後也怒噴格林是「小丑」。

衝突導火線是勇士湯普森(Klay Thompson)和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)搶球時,互相拉扯球衣並推擠,兩人都吞下兩次技術犯規被驅逐出場。麥克丹尼爾斯受訪時強調:「我只是想搶籃板,他抓住我的衣領,我想捍衛自己。」

THINGS GETTING CHIPPY BETWEEN THE WARRIORS AND THE TIMBERWOLVES ALREADY 😱 Draymond Green had Rudy Gobert in a chokehold 😳 pic.twitter.com/GRqleoD3e7

戈貝爾則開酸格林:「每次柯瑞 無法上場,他就不想上場打球,所以會盡全力被驅逐出場。」戈貝爾直言,這記鎖喉是「小丑行為」,當他得知柯瑞無法上場,就知道格林會搞事。

賽後總教練柯爾(Steve Kerr)為湯普森報不平,並解釋格林為何再度出現脫序行為。

湯普森和灰狼前鋒麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)互扯球衣,戈貝爾第一時間上前勸阻被格林從後方鎖喉。柯爾受訪時為湯普森喊冤,「他在場上跑動,有人扯他的球衣,他就推回去。他沒有理由被趕出去,這判決太荒謬了,我感到非常失望。」

針對格林嗩喉,柯爾表示,「格林發現戈貝爾先把雙手放在湯普森脖子上,這就是他衝向戈貝爾的原因,這就是我在重播中看到的。」

勇士中鋒魯尼(Kevon Looney)也說,「我覺得湯普森不該被驅逐出場,我很驚訝戈貝爾沒受任何處罰。」

本場比賽主裁判福特(Tyler Ford)也對判決做出解釋,由於湯普森和麥克丹尼爾斯發生衝突沒立刻化解,因此被驅逐。格林咄咄逼人地勒住戈貝爾脖子不肯放手,這是不必要的過分行為,完全符合二級惡意犯規。戈貝爾試圖將兩人分開,是在調解衝突,檢查其他球員動作後,沒發現其他不符合體育道德的行為。

The Warriors and Timberwolves got chippy just two minutes into their in-season tournament game 😳



Draymond Green, Klay Thompson and Jaden McDaniels were all ejected. pic.twitter.com/m7UvULewa2