NBA／哈登21分但第四節神隱 加盟快艇後已吞5連敗

哈登儘管拿下加盟後單場新高的21分，快艇仍是以108：111輸球。(路透)

快艇 隊日前引進明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden），不但沒有發揮球星效應，還讓球隊陷入連敗不止的窘境，14日出戰金塊隊的比賽，哈登儘管拿下加盟後單場新高的21分，快艇最終仍是以108：111輸球，在哈登加盟後苦吞5連敗。

快艇14日在季中錦標賽作客金塊主場，雙方打出激烈拉鋸戰，各界焦點也都放在快艇是否能夠止敗，幫助哈登拿下加盟後首勝；根據統計數據，哈登在加盟快艇後的4場比賽，快艇4巨頭平均得分都不到20分，進攻端出現極大問題。

14日對金塊之戰，快艇打完前3節還與金塊戰成平手，甚至在第4節中段雷納德（Kawhi Leonard）跳投命中後取得7分領先，不過金塊吹起反攻號角，在比賽最後1分半鐘葛登（Aaron Gordon）完成「三分打」後取得3分領先，隨後對上老東家的傑克森（Reggie Jackson）更是完成關鍵上籃。

儘管倒數階段雷納德兩罰俱中後，喬治（Paul George）也上籃得手，快艇追到1分差距，但倒數13秒約柯奇（Nikola Jokic）兩罰俱中後，喬治最後一擊失手，最終金塊以3分差距帶走勝利，快艇苦吞6連敗，哈登加盟後則是5連敗。

金塊約柯奇攻下32分16籃板9助攻「準大三元」表現最佳，葛登則有20分5籃板5助攻演出，傑克森18分，快艇喬治拿下35分，哈登則有21分4助攻，不過得分全集中在前3節，第4節幾乎是完全神隱。