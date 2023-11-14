我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3匪當眾砸搶華人商鋪 店長講述經過渾身顫抖

APEC台灣領袖代表張忠謀抵飯店 僑領獻花喊「台灣加油」

NBA／柯瑞缺陣還爆衝突 勇士開賽2分鐘3巨頭都不在了

記者劉肇育／即時報導
湯普森（右）與灰狼隊麥克丹尼爾斯（左）互相拉扯球衣。（美聯社）
湯普森（右）與灰狼隊麥克丹尼爾斯（左）互相拉扯球衣。（美聯社）

勇士隊今天在主場與灰狼隊進行季中錦標賽對決，在主控柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣的情況下，兩隊在開賽不到2分鐘還爆發嚴重的衝突事件，勇士雙巨頭湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）雙雙遭到驅逐出場，導致勇士將在三巨頭都不在陣中的情況下，繼續進行這場比賽。

勇士、灰狼剛開賽不久就爆發激烈衝突事件，湯普森在球隊準備進攻時，與退防的灰狼隊麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）互相拉扯球衣，導致雙方在場中互相出手推擠。

灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）第一時間上前勸架並把湯普森架開，不過此舉卻引發格林的不滿，上前直接用手臂對戈貝爾鎖喉，讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）都衝上球場勸架，最終互相拉扯球衣的湯普森與麥克丹尼爾斯都雙雙吞下雙重技術犯規遭到驅逐出場，格林則是因為二級惡意犯規遭到驅逐出場。

在雙巨頭雙雙被驅逐出場後，加上因傷缺陣的柯瑞，勇士本場比賽將由保羅領軍對抗灰狼，而首節勇士也在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）從板凳殺出下，一度領先灰狼。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／新星雙塔首度交鋒 雷霆36分大勝馬刺創隊史紀錄

延伸閱讀

NBA／勇士3連敗又迎壞消息 柯瑞右膝痠痛歸期未定

NBA／勇士3連敗又迎壞消息 柯瑞右膝痠痛歸期未定
NBA／灰狼第3節打爆勇士 柯瑞狂砍38分孤掌難鳴

NBA／灰狼第3節打爆勇士 柯瑞狂砍38分孤掌難鳴
NBA／開季前10戰場均30分 柯瑞創最老紀錄 2萬2000分也達標

NBA／開季前10戰場均30分 柯瑞創最老紀錄 2萬2000分也達標
柯瑞：美中在氣候達諒解與協議 COP28可望有進展

柯瑞：美中在氣候達諒解與協議 COP28可望有進展

熱門新聞

喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

2023-11-14 07:59
湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

2023-11-08 08:27
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

2023-11-07 22:16
范弗利特一記致命三分球助火箭逆轉鵜鶘。（美聯社）

NBA／億元男范弗利特展現價值 關鍵三分球助火箭久違5連勝

2023-11-11 06:15

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機