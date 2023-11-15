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NBA／4巨頭失靈 媒體：哈登替補 快艇開更快

記者蔡佳霖／綜合報導
哈登（右三）與雷納德（左二）、喬治（右一）與衛斯特布魯克組成快艇四巨頭。（路透）
哈登（右三）與雷納德（左二）、喬治（右一）與衛斯特布魯克組成快艇四巨頭。（路透）

快艇雖如願換來了助攻王哈登（James Harden），與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）籌組巨頭，震撼了全聯盟。

然而當4人並肩作戰後，效果也「震撼」了球迷，不僅陷入一勝難求的窘境，四巨頭間的攻守效應更是顯得遲滯難行。知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）就直言，快艇的進攻已崩潰，強迫4巨頭一起先發絕對不會有好結果。

「開季的前5場比賽（哈登加盟前），雷納德、喬治、衛少三人組打出很好的進攻效率，他們大殺四方。我不是說他們在82場比賽或整個季後賽都會保持這樣的狀態，但他們確實打出漂亮的籃球，以及聯盟中最好的進攻數據。」溫德霍斯特說。

「但就在他們做出交易之後，你可以看到他們的進攻體系已經崩潰了，他們讓4名球星一起先發上陣，我認為這不會有什麼好的效果。」

數據顯示，當快艇開季前3戰以雷納德、喬治、衛斯特布魯克、祖巴茲（Ivica Zubac）和柯文頓（Robert Covington）這5人搭檔先發時，淨效率值達+38，後續就算柯文頓換成海蘭德（Bones Hyland），也有+21.6的表現。

而在哈登進駐後，快艇進攻效率瞬間跌到87.5，防守效率從原本主要組合低於95的數值，暴衝到107.0。

湯瑪斯（Isaiah Thomas）也同意溫德霍斯特的看法，他表示：「哈登應該打替補，讓先發陣容保持節奏和感覺，讓哈登去帶第二陣容。然後賽季後半段再看看他是否能適合先發。現在他們每個人都像一具空殼，因為都在試著適應彼此的打球風格。」

湯瑪斯說，「如果哈登真的想要奪冠，我認為他勢必得要作出犧牲。」

另一方面，對於快艇進攻端的問題，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）認為癥結還是在於空間。「我們在進攻端依然打得很混亂，球員沒有在正確的位置上，禁區顯得很擁擠，而且我們也是需要在開局就打得更好。」

泰隆魯更強調球隊的「速度」問題。「我認為我們現在打得太慢了，就是太慢。我們拿到籃板或者準備轉換時，我們得要推進。當在進攻時，我們得要推進，提速並早攻。如果我們沒有努力做到這樣，就會看到一樣的結局。」

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