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NBA／打電動學功夫？溜馬一哥哈利伯頓：籃球知識來自2K

聯合新聞網／綜合報導
哈利伯頓本季位居聯盟助攻王。(路透)
哈利伯頓本季位居聯盟助攻王。(路透)

溜馬隊明星控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）季前與球隊簽下5年2.6億美金大約，確立了「少主」地位，本季身手更加進化，接班聯盟最佳控衛氣勢雄厚，不過他在受訪中表示，自己的籃球知識都是從知名籃球電動「NBA2K」學來的。

哈利伯頓去年在溜馬隊首個完整賽季就入選全明星賽，本季各項數據都持續進步，場均來到23.8分，12.2助攻是聯盟助攻王，領先第2名的老鷹隊一哥楊恩（Trae Young）整整2個，上一場對上76人隊的比賽更是繳出17助攻、0失誤的頂尖表現。

談到自己行雲流水的組織能力，哈利伯頓給出的答案是「NBA2K」，「老實說，我有許多籃球知識是來自電動遊戲，當你玩2K時，你處於上帝視角，可以看到前方一切。」

哈利伯頓也補充：「對我來說最大的挑戰是取得平衡，在遊戲的世界我場均能送出15次助攻；在現實世界裡，我一場可以拿到25分，我正嘗試找到兼具兩者的方法。」

在送走前一哥沙波尼斯（Domantas Sabonis）後，哈利伯頓毫無疑問地將成為溜馬重建核心，球團與他簽下的頂薪合約正是最好證明，他也期待能透過打「正確籃球」，扮演球隊領袖，本季溜馬戰績為6勝4敗，排名東區第3。

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