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NBA／轉任替補打出奇效 湖人里夫斯：我還是在打籃球

聯合新聞網／綜合報導
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)
湖人里夫斯(左)近期改扮板凳暴徒，幫助球隊獲得2連勝。(Getty Images)

湖人近期打出2連勝，戰績重新拉抬到5成，期間最大改變是將主力後衛里夫斯（Austin Reaves）擺至替補，他也在板凳席找回進攻效率，分別攻下15分、18分，談到從替補出發的調整，里夫斯則淡定表示，兩者之間並無不同。

季初湖人採用跟去年季後賽相同的後場配置，由里夫斯搭配羅素（D'Angelo Russell），然而大鎖范德比爾特（Jarred Vanderbilt）因傷缺陣卻放大了這兩名後衛的防守缺陷，兩人搭配起來不僅沒「1+1>2」的效果，更讓湖人常常在首節「挖坑」，平均25.2分全聯盟僅剩過尼克隊。

為此，在上周對上太陽隊的比賽中，湖人主帥漢姆（Darvin Ham）將里夫斯排除在先發名單，取而代之的是身材在防守上更有優勢的瑞迪許（Cam Reddish），此舉也收到奇效，湖人斬獲2連勝，里夫斯率領替補陣容則有不錯發威，瑞迪許更扮演大功臣，分別提供17分、18分火力挹注。

漢姆在受訪時說，里夫斯打替補不是降級，而是類似馬刺對於吉諾布里（Manu Ginobili）的用法，有更多自由發揮空間，里夫斯對此則泰然自若，「打籃球這件事對我來說還是一樣，無論情況如何，我都嘗試以同樣的方式打球。」

漢姆此話確實也不假，里夫斯在近兩戰上場時間仍高達35分鐘、28分鐘，與賽季平均32分鐘沒有太大落差，且在決勝節都取代了先發控衛羅素，在場上待到最後，幫助球隊獲勝。

里夫斯說：「這真的是最重要的，就是做自己、相信正在做的事，並以正確的方式打球。」

湖人 季後賽 馬刺

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