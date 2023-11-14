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NBA／綠衫軍4巨頭飆92分 布朗：進攻已趨於穩定 

記者劉肇育／即時報導
布朗（後）攻下22分5籃板6助攻。（歐新社）
布朗（後）攻下22分5籃板6助攻。（歐新社）

在客場2連敗後回到主場又拉出一波2連勝的塞爾蒂克隊，13日繼續在主場迎戰近況同樣不差的尼克隊，在泰托姆（Jayson Tatum）第4節猛轟17分，以及哈勒戴（Jrue Holiday）達成生涯1萬5000分里程碑下，最終以114：98收下3連勝，不過對於自己與球隊上半場的表現，泰托姆直言並不感到滿意。

塞爾蒂克上半場表現不如預期，不僅在三分線外找不到手感，連上籃都出現放槍的狀況，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）對進攻熄火相當頭痛。

不過末節泰托姆依舊挺身而出，8次出手命中6球，進帳個人全場35分中的17分，幫助塞爾蒂克以16分差距擋下尼克，收下3連勝，他說：「我錯過很多三分線外空檔出手機會，卻完成今晚可能最難的一次出手；錯過那些輕鬆的出手機會，必須接受，然後繼續前進。」

塞爾蒂克另外3巨頭表現也相當搶眼，布朗（Jaylen Brown）攻下22分5籃板6助攻、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）21分6籃板，布朗強調與波爾辛吉斯的磨合已經愈來愈好，「我們在進攻端已經逐漸穩定下來，和波爾辛吉斯也建立一定的化學效應，13日我投籃表現並不好，但當我和他進行檔拆時，總是有辦法找到他。」  

哈勒戴拿下14分，達到生涯1萬5000分里程碑，寫下生涯新的得分紀錄，他說：「這很酷，也代表著我打了很長一段時間，但我其實並不知道這個紀錄，只覺得贏下一場比賽很酷，平常不會看社群什麼的，上場就是專心打球。」

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