NBA／厄文喊累仍飆35分 唐西奇提早下班

厄文（前）飆賽季新高35分，聯手唐西奇幫助獨行俠開季前10戰取得8勝2敗佳績。（路透）

達拉斯獨行俠12日作客紐奧良鵜鶘的賽前，厄文 （Kyrie Irving）告訴了隊友「我很累」，顯然是需要隊友能夠提供幫助。然而這場比賽他三分球10投7中，狂飆賽季新高35分，外加7助攻6籃板。

最終，獨行俠以136：124擊敗人手短缺的鵜鶘，開季前10場取得8勝2的成績，這是他們自2007-08年賽季以來的最佳開季表現。統計顯示，獨行俠在2002-03年曾開季打出14連勝。

唐西奇（Luka Doncic）賽後笑著說：「厄文說他累了完全是瞎扯。」在球隊前三節取得24分領先優勢下，唐西奇提前三節打卡下班，但他仍是18投11中，以超高效率拿到30分9助攻4籃板。

過往厄文和唐西奇只要同場發揮，通常敗多於勝，但這種情況似乎逐漸在改變。「我們每一位球員都打得非常無私，兩位球隊領袖為勝利奠定了基調。」總教練基德（Jason Kidd）說。

在唐西奇和厄文聯手65分的帶領下，獨行俠全隊一共砍進20記三分球；其中前三節團隊命中率達到53.3%，三分球命中率44.7%，流暢攻勢讓他們一度領先達25分。獨行俠最近兩戰場均可以轟下140分，本季團隊平均得分高居聯盟第2。

唐西奇說：「我們打得很無私。我們必須保持現有的能量，這讓球隊能夠熬過本季困難的階段。和上季一開始相比，我們現在打球充滿樂趣。」

鵜鶘陣中以英格倫（Brandon Ingram）的20分為最高，威廉森（Zion Williamson）18分。