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NBA／貝恩當灰熊救世主 快艇吞5連敗 哈登正負值-28

中央社／台北13日電
曼菲斯灰熊靠著貝恩（左）13日攻下27分，率隊以105比101擊敗洛杉磯快艇。（新華社）
曼菲斯灰熊靠著貝恩（左）13日攻下27分，率隊以105比101擊敗洛杉磯快艇。（新華社）

兩支近況不佳的球隊12日正面交鋒，曼菲斯灰熊靠著貝恩（Desmond Bane）攻下27分率隊以105比101擊敗洛杉磯快艇，辛苦拿到本季第2勝，組成「4巨頭」連線的快艇則苦吞5連敗。

主場作戰的快艇首節僅攻下20分，反觀灰熊有33分進帳，第2節開打後快艇在喬治（Paul George）帶領下拉出19比3的攻勢，反倒以39比36取得全場首度領先。

快艇一路追趕，終場前1分33秒快艇哈登（James Harden）投進三分線後追成98比98平手，但灰熊隨即回敬一波5比0攻勢奠定勝基。

連敗的快艇球隊氣氛也似乎出現問題，12日在比賽過程中當家球星雷納德（Kawhi Leonard）也和中鋒祖巴茨（Ivica Zubac）在板凳區發生爭吵。

拿下26分的喬治賽後受訪時低調說：「我們應該要感到沮喪，我們沒能夠贏球，那個爭吵對我們來說是健康的，我不會太過在意這件事。」

事件主角雷納德僅短暫表示，這是隊內的事情，我不想討論。「我們經歷的季前訓練營，我知道我們的角色，但後來失去了一些人，來了2個新球員，我們必須重新適應，這是不同的」。更有媒體直擊，多次快艇暫停過後，雷納德都是沮喪的最後一個坐回板凳上。

自從哈登轉隊到快艇後的4場比賽平均僅攻下14.3分，12日對灰熊的比賽更只有11分進帳，且全場12投僅4中，但他在場上的正負值卻是全隊最慘的-28。

美國媒體ClutchPoints報導時提到，哈登認為，「我們肯定會團結在一起，這不僅僅是一個人問題，我們會試著解決困難，更衣室一直都充滿正面的能量」。

快艇 洛杉磯

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