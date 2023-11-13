NBA／灰狼第3節打爆勇士 柯瑞狂砍38分孤掌難鳴

柯瑞12日狂飆38分但孤掌難鳴。(路透)

勇士 今天主場背靠背對陣灰狼隊，當家球星柯瑞 （Stephen Curry）狂飆38分，但隊友們再度熄火，終場以110：116不敵灰狼，吞下本季主場第3敗。

柯瑞首節槍響前抄截成功並上籃得到2分，第二節又再槍響前打進2分，不過勇士半場打完仍落後3分。沒想到勇士在最擅長的第三節，被灰狼以35：22攻勢轟垮。灰狼接著保持雙位數領先到第四節剩1分16秒，勇士決定舉白旗，換上替補陣容。

灰狼拉出一波6連勝，戰績7勝2敗在西區只落後金塊和獨行俠。愛德華（Anthony Edwards）今天三分球9投1中，仍攻下33分7助攻6籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）貢獻21分14籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）得到10分10籃板，還送出5次阻攻。

勇士方面，柯瑞飆進5顆三分球得到38分，將單場至少4顆三分球紀錄推進至11場。湯普森（Klay Thompson）16投5中，得到16分，薩里奇（Dario Saric）和庫明加（Jonathan Kuminga）分別進帳11分、10分，其餘球員得分都個位數。

勇士上季可說是主場一條龍，本季至今卻只有1勝3敗，唯一1勝還是靠湯普森絕殺，才辛苦拿下。