我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

曼哈頓華埠公寓晚間突發3級大火 15人受傷

NBA／馬克西飆50分秀潛力 76人進攻戰轟垮溜馬8連勝

中央社／台北13日電
76人後衛馬克西(右)對上溜馬時，攻下生涯新高的50分，率隊以137比126擊敗溜馬。（Getty Images）
76人後衛馬克西(右)對上溜馬時，攻下生涯新高的50分，率隊以137比126擊敗溜馬。（Getty Images）

剛過23歲生日的76人後衛馬克西，今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，收下最近的8連勝。

11月4日剛滿23歲的馬克西（Tyrese Maxey），今天全場32投20中還包括7記三分球，讓他成為76人隊史上繼艾佛森（Allen Iverson）後，在23歲或者更年輕的年紀，就完成單場50分的得分好手。

76人在馬克西以及恩比德（Joel Embiid）37分、13籃板的助威下，在開季前9場比賽取得8勝1敗的好成績，是76人隊史自從2000至2001球季開幕10勝0敗以來的次佳成績，那一年76人一路闖進總冠軍賽才敗給洛杉磯湖人

76人自從在10月底將哈登（James Harden）交易出去後，馬克西就成了最大受益者，除了恩比德之外，他就是球隊的第2號進攻選擇，而且馬克西在攻防兩端都能做出貢獻，今天還送出3記麻辣鍋。

馬克西賽後接受轉播單位訪問時謙虛的提到，「這對我而言真的不算什麼，這一場比賽是為了隊友烏布雷（Kelly Oubre Jr.）而戰，我賽前才剛跟他碰過面，天阿，我希望他能快點健康歸隊，他是我最愛的隊友之一」。

烏布雷本季以50%的命中率平均繳出16.3分，外加5.1個籃板，沒想到卻在昨天於住家附近散步時遭到車輛撞擊，儘管很快就出院返家休養，但根據ESPN報導，烏布雷的臀部有撕裂傷勢，必須缺席一段時間。

洛杉磯 總冠軍賽 湖人

上一則

NBA／瑞迪許扮演關鍵奇兵 詹皇讚：用能力打臉籃球專家

下一則

NBA／約柯奇砍超級大三元無用 火箭扳倒衛冕軍豪取6連勝

延伸閱讀

NBA／瑞迪許扮演關鍵奇兵 詹皇讚：用能力打臉籃球專家

NBA／瑞迪許扮演關鍵奇兵 詹皇讚：用能力打臉籃球專家
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」
NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝
NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇排第3 直追喬丹、詹皇

NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇排第3 直追喬丹、詹皇

熱門新聞

林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
喬治(左)在哈登(右)到來後數據明顯下滑。（路透）

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

2023-11-12 06:49
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2023-11-05 07:59
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因

梁朝偉住日本20年 卻拒學日文親吐原因