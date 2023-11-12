NBA／馬克西飆50分秀潛力 76人進攻戰轟垮溜馬8連勝

76人後衛馬克西(右)對上溜馬時，攻下生涯新高的50分，率隊以137比126擊敗溜馬。（Getty Images）

剛過23歲生日的76人後衛馬克西，今天在對溜馬的進攻大戰中，攻下生涯新高的50分，率領球隊以137比126擊敗溜馬，收下最近的8連勝。

11月4日剛滿23歲的馬克西（Tyrese Maxey），今天全場32投20中還包括7記三分球，讓他成為76人隊史上繼艾佛森（Allen Iverson）後，在23歲或者更年輕的年紀，就完成單場50分的得分好手。

76人在馬克西以及恩比德（Joel Embiid）37分、13籃板的助威下，在開季前9場比賽取得8勝1敗的好成績，是76人隊史自從2000至2001球季開幕10勝0敗以來的次佳成績，那一年76人一路闖進總冠軍賽 才敗給洛杉磯湖人 。

76人自從在10月底將哈登（James Harden）交易出去後，馬克西就成了最大受益者，除了恩比德之外，他就是球隊的第2號進攻選擇，而且馬克西在攻防兩端都能做出貢獻，今天還送出3記麻辣鍋。

馬克西賽後接受轉播單位訪問時謙虛的提到，「這對我而言真的不算什麼，這一場比賽是為了隊友烏布雷（Kelly Oubre Jr.）而戰，我賽前才剛跟他碰過面，天阿，我希望他能快點健康歸隊，他是我最愛的隊友之一」。

烏布雷本季以50%的命中率平均繳出16.3分，外加5.1個籃板，沒想到卻在昨天於住家附近散步時遭到車輛撞擊，儘管很快就出院返家休養，但根據ESPN報導，烏布雷的臀部有撕裂傷勢，必須缺席一段時間。