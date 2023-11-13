NBA／開季前10戰場均30分 柯瑞創最老紀錄 2萬2000分也達標

35歲的柯瑞寫下2萬2000分里程碑。（路透）

金州勇士 11日在主場迎接來訪的克里夫蘭騎士，格林（Draymond Green）第3節遭驅逐出場，儘管球星柯瑞 （Stephen Curry）攻下30分並完成生涯2萬2000分里程碑，但勇士仍以110：118落敗，苦吞2連敗。

柯瑞在對戰騎士隊之前，生涯累積2萬1982分，只差18分，就能完成2萬2000分里程碑，他此役進帳30分，根據ESPN報導，柯瑞成為史上第35名達成這項紀錄的球員。

另一方面，柯瑞開季前10戰場均拿到30分，成為聯盟史上最老有此表現的球員。而他已經連續10場比賽至少命中4記三分球，也是NBA 歷史首見。

勇士此役，在格林（Draymond Green）比賽中被趕出場後，發揮傳統第三節高潮模式，追到僅差1分；然而進入第四節騎士發動一波16：4的猛攻，直接擊潰勇士防線。全隊僅柯瑞（Stephen Curry）一人破20分的貧弱攻勢，造就勇士只能黯然吞下2連敗。

勇士整場比賽讓騎士罰了43球，本身出現多達20次失誤還被抄走了13球，都是輸球的關鍵；另一個重點，也是開季至今的軟勒，球隊始終沒有穩定的第二或第三得分點來有效輔助柯瑞。

拿到全隊第2高分的湯普森（Klay Thompson），16投僅5中，他到現在還沒有一場比賽得分超過20分，更別說攻守兩端迷航中的維金斯（Andrew Wiggins）。「這可能我今年賽季到目前打得最糟糕的一場。」湯普森連紙飛機都沒折就草草結束了賽後採訪。

吞下2連敗的勇士下一場將「背靠背」迎戰來訪的灰狼，灰狼是目前全聯盟防守效率最好的球隊，勇士的整體進攻勢必將面臨考驗。

「不是說在主場作戰就意味我們能贏。當你輸掉比賽時，我們通常會對這種情況做出很好的反應。要理解在對陣特定球隊時需要在細節方面做出什麼樣的應對。明天對灰狼也是挑戰，對於我們的先發陣容來說，必須要打好開局。」柯瑞說。