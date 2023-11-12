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NBA／瑞迪許扮演關鍵奇兵 詹皇讚：用能力打臉籃球專家

體育新聞組／綜合報導
瑞迪許(右)在對戰太陽的比賽打出驚奇，幫助湖人中止連敗。（路透）
瑞迪許(右)在對戰太陽的比賽打出驚奇，幫助湖人中止連敗。（路透）

湖人隊日前以122：119成功踢館太陽隊，前鋒瑞迪許（Cam Reddish）扮演關鍵奇兵，全場投進5記三分球攻下17分，幫助球隊終止近期3連敗，賽後巨星詹姆斯（LeBron James）也提到自己始終信任瑞迪許的能力，大讚他用能力打臉了外界的「籃球專家」。

瑞迪許賽前三分球僅16投2中，進攻狀態低迷，不過他在對戰太陽的比賽中取代里夫斯（Austin Reaves）扛起先發，意外打出本季代表作，全場10投5中皆是三分彈，包含剩下一分多鐘時投進拉開比分的三分球，是球隊致勝功臣之一。

本周湖人對上熱火隊時，詹姆斯在最後一擊也傳給了瑞迪許，不過當時他沒有命中超前三分，最終球隊以1分落敗，此役詹姆斯同樣在關鍵時刻傳給底角的瑞迪許，不過他這次有穩穩把握住，完成了對自己的救贖。

賽後傳出6次助攻的詹姆斯說，堅持打「正確籃球」的自己一直相信瑞迪許的天賦，「我早就知道瑞迪許有這種能力，那些對籃球一無所知的反對者和『籃球專家』，都告訴我在邁阿密那場該出手最後一擊，而不是傳出去，不過今晚我做了相同的事，因為我相信隊友」。

瑞迪許也提到，對熱火那球投失後，詹姆斯曾私下告訴自己，下次遇到一樣的場面依然會選擇傳球給他，這也帶來莫大的信心，「我只是努力做好準備，你知道詹姆斯在場上，所以隨時都得做好準備，他很聰明，所以我在場上要保持專注、保持信心」。

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