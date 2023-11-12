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NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

記者蔡佳霖／即時報導
在巴特勒和赫洛缺陣下，阿德巴約（左）率領熱火贏得4連勝。（歐新社）
在巴特勒和赫洛缺陣下，阿德巴約（左）率領熱火贏得4連勝。（歐新社）

赫洛（Tyler Herro）因右腳踝扭傷將至少休兵兩星期，巴特勒（Jimmy Butler）則是個人因素缺席了11日客場對老鷹的比賽，這種「邁阿密日常」對很多球迷來說並不算陌生，換個角度來看，缺兵少將的熱火也不見得好啃，因為他們總有人可以挺身而出。

今年首輪新秀哈克茲（Jaime Jaquez Jr.）先發攻下生涯新高20分，搭配阿德巴約（Bam Adebayo）26分17籃板4助攻2抄截2阻攻的全方位貢獻，熱火憑藉6人得分雙位數的均衡火力，從首節轟進41分就一路壓制著老鷹，最多領先達21分，終場以117：109搶下4連勝。

「我們有很多球員一直都在努力爭取更多上場時間，現在他們將得到機會。小將們準備好了。我們不需要在7戰4勝制的系列賽中擊敗他們，這只是一場比賽。」熱火主帥史波史特拉（Erik Spoelstra）在11日賽前喊話。

哈克茲賽後表示：「阿德巴約和羅瑞（Kyle Lowry）讓我很輕鬆就去適應NBA比賽。他們總是幫我打氣，我認為這很重要。他們十分信任我」。

史波史特拉則是讚賞阿德巴約宛如中流砥柱的領袖氣質，「阿德巴約讓每個人都相信他的努力以及攻守兩端的能力，在面對一支頂級進攻強隊時，他成了我們防守支柱。當你的領袖打出如此表現時，這會激勵到其他人」。

老鷹本季場均得分高達121.8分，居聯盟第3，這是隊史自1960-61年賽季場均117.5分以來球隊在開季前8場比賽中的最高得分表現。

楊恩（Trae Young）全場20投7中包括3記三分球，拿下27分11助攻。他的生涯三分球命中數超過900顆，以25歲又51天創下史上第3年輕紀錄，僅次於唐西奇（Luka Doncic，24歲又26天）和泰托姆（Jayson Tatum，24歲又272天）。

另一方面，這是楊恩生涯第174次雙十演出，也是第173場得分助攻雙位數，排名隊史第一。而他也累積了132次至少20分10助攻，與傳奇後衛庫西（Bob Cousy）並列史上第15名。

墨瑞（Dejounte Murray）獲得23分5籃板5助攻3抄截，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）15分；卡佩拉（Clint Capela）8分12籃板2阻攻，其中上半場就搶了10個籃板，這是他生涯第95次半場至少抓10籃板。

此外，這是老將馬修斯（Wesley Matthews）生涯第951場出賽，統計顯示，這是NBA史上非選秀出身球員中的出賽場數第4多紀錄，低於摩西馬龍（Moses Malone）的1329場、華勒斯（Ben Wallace）的1088場、強森（Avery Johnson）的1054場。

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