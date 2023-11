NBA／熱火超燙 2大主力缺陣 阿德巴約聯手新秀勇奪4連勝

赫洛(Tyler Herro)因右腳踝扭傷將至少休兵兩星期,巴特勒(Jimmy Butler)則是個人因素缺席了11日客場對老鷹的比賽,這種「邁阿密日常」對很多球迷來說並不算陌生,換個角度來看,缺兵少將的熱火也不見得好啃,因為他們總有人可以挺身而出。

今年首輪新秀哈克茲(Jaime Jaquez Jr.)先發攻下生涯新高20分,搭配阿德巴約(Bam Adebayo)26分17籃板4助攻2抄截2阻攻的全方位貢獻,熱火憑藉6人得分雙位數的均衡火力,從首節轟進41分就一路壓制著老鷹,最多領先達21分,終場以117:109搶下4連勝。

「我們有很多球員一直都在努力爭取更多上場時間,現在他們將得到機會。小將們準備好了。我們不需要在7戰4勝制的系列賽中擊敗他們,這只是一場比賽。」熱火主帥史波史特拉(Erik Spoelstra)在11日賽前喊話。

哈克茲賽後表示:「阿德巴約和羅瑞(Kyle Lowry)讓我很輕鬆就去適應NBA 比賽。他們總是幫我打氣,我認為這很重要。他們十分信任我」。

Jaime Jaquez Jr. (20 PTS) puts on an impressive performance, scoring the most points in a game of his young career!



The @MiamiHEAT win their 4th in a row 🔥 pic.twitter.com/5ZPeUyYpMG