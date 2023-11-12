NBA／格林又搞事 騎士末節擊潰勇士 柯瑞紀錄之夜留遺憾
結束8戰中有7場客場之旅的勇士，11日回到家裡面對騎士卻是陷入苦戰，大半時間都處於落後狀態，一度輸到17分之多；儘管勇士第三節結束時追到僅差1分，但整個第四節氣力放盡，進攻幾乎失靈，只能一路看著騎士揚長而去，比分擴大到兩位數分差，最終以107比115吞下2連敗。
Una marca más para @StephenCurry30: 22.000 puntos en la NBA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBA pic.twitter.com/dc8X3PsXwK— NBA Latam (@NBALatam) November 12, 2023
柯瑞（Stephen Curry）此戰攻下30分，生涯總得分突破22000分里程碑，成為史上第34位達此成就的球員，可惜無緣用一場勝利來襯托。
Draymond Green and Donovan Mitchell. 👀— Hoop Central (@TheHoopCentral) November 12, 2023
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這場比賽還出現一段火爆插曲。第三節進行到6分23秒時，米契爾（Donovan Mitchell）衝撞了持球的格林（Draymond Green），引發雙方衝突；不過這起衝突起因在於前一波攻守回合中，格林先用了一個小動作撞了米契爾，裁判認定這是導火線，因此追罰了格林這場比賽第2次技術犯規，直接驅逐出場。
Draymond Green and Donovan Mitchell are having fun. pic.twitter.com/jiykwv2o1p— Steve Jones Jr. (@stevejones20) November 12, 2023
對此十分不滿的格林在離開之前還繞著球場憤怒鼓譟主場球迷，情緒顯得非常激動。
格林退場之後，勇士從落後11分打出一波17比7的反擊，但騎士第四節中在莫布里獨拿10分的帶動下，殺出16比4的猛烈攻勢，一口氣將比分拉開到16分差，讓主場球隊難以翻身。先前對戰勇士吞下16連敗的騎士，本季兩戰橫掃勇士，可說是一吐怨氣。
Draymond Green was hyping the crowd up after he was ejected 🤣— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 12, 2023
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勒佛特（Caris LeVert）替補拿下22分5籃板3助攻4抄截，米契爾21分7籃板5助攻2抄截，葛蘭德（Darius Garland）19分6籃板4助攻5抄截，史特魯斯（Max Strus）進帳16分8籃板4助攻；莫布里獲得19分5籃板，艾倫（Jarrett Allen）12分5籃板4助攻。
Donovan Mitchell’s reaction to Draymond Green’s ejection 🤣— ClutchPoints (@ClutchPoints) November 12, 2023
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勇士除了柯瑞之外，其他人表現乏善可陳，儘管籃板球占據優勢，但20次失誤和被抄了13球都讓球隊付出代價。
湯普森（Klay Thompson）16投5中得到14分5籃板，維金斯（Andrew Wiggins）13分5籃板3助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）12分，保羅（Chris Paul）9分9助攻3抄截。
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