NBA／格林又搞事 騎士末節擊潰勇士 柯瑞紀錄之夜留遺憾

結束8戰中有7場客場之旅的勇士 ,11日回到家裡面對騎士卻是陷入苦戰,大半時間都處於落後狀態,一度輸到17分之多;儘管勇士第三節結束時追到僅差1分,但整個第四節氣力放盡,進攻幾乎失靈,只能一路看著騎士揚長而去,比分擴大到兩位數分差,最終以107比115吞下2連敗。

柯瑞 (Stephen Curry)此戰攻下30分,生涯總得分突破22000分里程碑,成為史上第34位達此成就的球員,可惜無緣用一場勝利來襯托。

這場比賽還出現一段火爆插曲。第三節進行到6分23秒時,米契爾(Donovan Mitchell)衝撞了持球的格林(Draymond Green),引發雙方衝突;不過這起衝突起因在於前一波攻守回合中,格林先用了一個小動作撞了米契爾,裁判認定這是導火線,因此追罰了格林這場比賽第2次技術犯規,直接驅逐出場。

Draymond Green and Donovan Mitchell are having fun. pic.twitter.com/jiykwv2o1p

對此十分不滿的格林在離開之前還繞著球場憤怒鼓譟主場球迷,情緒顯得非常激動。

格林退場之後,勇士從落後11分打出一波17比7的反擊,但騎士第四節中在莫布里獨拿10分的帶動下,殺出16比4的猛烈攻勢,一口氣將比分拉開到16分差,讓主場球隊難以翻身。先前對戰勇士吞下16連敗的騎士,本季兩戰橫掃勇士,可說是一吐怨氣。

Draymond Green was hyping the crowd up after he was ejected 🤣



pic.twitter.com/BwWfAXFVwG