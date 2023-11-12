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NBA／客場戰活塞 安比德第3節回神砍16分

記者劉肇育／綜合報導
安比德(右)持續強勢表現，帶領76人拿下7連勝。 （美聯社）
安比德(右)持續強勢表現，帶領76人拿下7連勝。 （美聯社）

近期拉出一波6連勝戰績在東區登頂的76人，10日作客活塞主場迎接隊史首場的季中錦標賽，儘管在上半場打完一度落後，不過球隊一哥安比德（Joel Embiid）在第三節找回進攻手感單節進帳16分，幫助球隊逆轉戰局，最終76人也以114：106收下7連勝，並搶下首場季中錦標賽勝利。

影音來源：YouTube

76人在新賽季開幕戰不敵公鹿後，近期拉出一波6連勝，包括太陽、塞爾蒂克兩支聯盟頂尖勁旅都成為手下敗將，而76人也在作客活塞主場的比賽中迎接隊史首場的季中錦標賽。

上半場76人在進攻端出現慢熱的狀況，反觀身為地主的活塞在多點開花的攻勢下，單節猛轟33分，取得12分的領先優勢，第二節76人也展開反撲，逐漸將差距縮小，尤其在易籃後76人一哥安比德再度有單節爆量得分的狀況，日前曾單節有29分表現的他，在第三節再度猛轟16分，帶領76人單節打出35：21的攻勢逆轉戰局。

第四節76人馬克西（Tyrese Maxey）接續進攻火力，在該節前5分鐘個人就獨得11分，最終76人也以8分差距收下7連勝，以開季7勝1敗繼續坐穩東區戰績龍頭。

而本場比賽拿下33分16籃板3助攻的安比德，也成為聯盟史上第5位在開季前8場比賽打完平均數據在30分10籃板5助攻的球員，前4位達成此紀錄的包括安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、貝勒（Elgin Baylor）和威斯特（Jerry West）。

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