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NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇直追喬丹、詹姆斯

記者蔡佳霖／即時報導
唐西奇(右)隻手拆解快艇狂寫紀錄。（Getty Images）
唐西奇(右)隻手拆解快艇狂寫紀錄。（Getty Images）

向來打快艇得心應手的獨行俠當家球星唐西奇（Luka Doncic），10日僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻，帶領球隊輕鬆痛宰對手。唐西奇此役21投17中，包括三分球9投6中，投籃命中率接近81%。

根據統計，唐西奇成為NBA史上第3名未滿25歲、累積30次單場狂飆40分以上的球員，前兩名球星分別是「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的52場和洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的36場。

過去5個賽季，唐西奇已有29場繳出單場「40分、5助攻、5籃板」以上的成績單、獨霸聯盟，排在第2的是哈登（James Harden），總計則僅有19次。

NBA 喬丹 快艇

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