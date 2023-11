NBA／未滿25歲累積30場破40分 唐西奇直追喬丹、詹姆斯

向來打快艇 得心應手的獨行俠當家球星唐西奇(Luka Doncic),10日僅出賽31分鐘就豪取44分6籃板6助攻,帶領球隊輕鬆痛宰對手。唐西奇此役21投17中,包括三分球9投6中,投籃命中率接近81%。

根據統計,唐西奇成為NBA 史上第3名未滿25歲、累積30次單場狂飆40分以上的球員,前兩名球星分別是「籃球之神」喬丹 (Michael Jordan)的52場和洛杉磯湖人球星詹姆斯(LeBron James)的36場。

過去5個賽季,唐西奇已有29場繳出單場「40分、5助攻、5籃板」以上的成績單、獨霸聯盟,排在第2的是哈登(James Harden),總計則僅有19次。

Luka Doncic couldn't be stopped in the Mavericks' West Group B win over the Clippers 😤



🔥 44 PTS

🔥 6 REB

🔥 6 AST



Mavericks move to 1-1 in West Group B play!



The @dallasmavs third NBA In-Season Tournament game is Tuesday, 11/14 vs. NOP on the NBA App pic.twitter.com/qPEPaRf7xo