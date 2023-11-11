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NBA／第四節猛烈攻勢逆襲太陽 詹姆斯率軍再次擊退杜蘭特

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯全能演出幫助湖人結束3連敗。(美聯社)
詹姆斯全能演出幫助湖人結束3連敗。(美聯社)

前一次交手取得勝利的湖人，今天來到太陽主場也是他們首場季中錦標賽的小組賽對決。前三節湖人一度落後太陽14分，即便進入第四節也帶著7分落後，但靠著替補球員轟出16比2的猛烈攻勢，一舉翻轉局面。

儘管太陽試圖翻盤，但湖人多點開花屢有回應，最終在陣中5人得分超過15分的優勢之下，湖人又以122比116拿下對戰2連勝。結束3連敗的同時，也中止太陽的2連勝。

詹姆斯（LeBron James）奮戰36分鐘，17投11中拿下32分11籃板6助攻，他在前三節可說是支撐著全隊，第四節初又在他的指揮之下，帶動全隊的大反擊，展現其驚人影響力；戴維斯（Anthony Davis）傷後回歸14投5中拿到18分11籃板4助攻，羅素（D'Angelo Russell）19分9助攻3籃板。

為了加強側翼，湖人此戰讓開季一路先發的里夫斯（Austin Reaves）首度回到替補席，收到不錯效果。里夫斯依然上場35分鐘，拿到15分7助攻，而重返先發的瑞迪許（Cam Reddish）則是進帳17分。

杜蘭特（Kevin Durant）雖然飆出38分9籃板5助攻，但如同前一次交手的翻版，即便球隊掌握領先優勢，還是無力在比賽後段勝出；布克（Devin Booker）持續缺陣，比爾（Bradley Beal）17投9中得到24分4籃板2助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）14分9籃板7助攻。

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