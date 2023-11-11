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NBA／唐西奇44分打趴快艇 哈登轉隊後苦吞3連敗

記者劉肇育／即時報導
快艇哈登(左)10日防守獨行俠唐西奇(右)。(Getty Images)
快艇哈登(左)10日防守獨行俠唐西奇(右)。(Getty Images)

在前東家76人拉出一波7連勝後，哈登（James Harden）與新東家快艇今天在出戰獨行俠的比賽中卻被對手打得灰頭土臉，在第二節遭到獨行俠狂轟47分，上半場打完已經陷入26分落後，最終獨行俠也在唐西奇（Luka Doncic）進帳44分，厄文（Kyrie Irving）也有27分領軍下，以144：126擊退快艇，快艇在哈登加盟後的3場比賽都吞下敗仗。

快艇在今年開季後與76人達成「大鬍子」哈登的交易案，促成他與雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的四巨頭連線，儘管組成了聯盟中進攻破壞力最強大的組合，不過快艇在哈登加入後卻出現砲口堵塞的狀況，近兩戰得分都不到100分。

而今天與獨行俠之戰快艇進攻火力總算有稍稍復甦的跡象，開賽後就在雷納德與哈登的聯手下打出8：0開節攻勢，首節快艇也火力兇猛的砍下33分，並取得3分領先。

不過第二節獨行俠馬上就在唐西奇與厄文領軍下展開反撲，兩人在該節聯手拿下26分，獨行俠全隊更是拿下驚人的47分，反觀快艇卻出現進攻斷電的狀況，單節僅拿下18分，讓獨行俠在上半場打完就已經取得26分領先。

在大幅領先的情況下，下半場獨行俠絲毫沒有要放慢進攻腳步的意思，前三節打完已經拿下115分，並維持了26分的領先優勢，也讓比賽提前進入垃圾時間，最終獨行俠也以18分差距收下賽季第7勝，至於快艇則是苦吞4連敗。

獨行俠唐西奇今天拿下44分6籃板6助攻，這同時也是他生涯第30場40分賽事，成為繼詹姆斯（LeBron James）與喬丹（Michael Jordan）之後，第三位在25歲前就達成30場40分賽事的球員，且生涯對戰快艇例行賽加上季後賽平均能攻下33.2分，在聯盟史上過去也僅有張伯倫與喬丹曾在對戰單一球隊時，平均得分超過此數據。

至於快艇今天則是以雷納德攻下26分最佳，哈登則有14分5籃板，但快艇在哈登加入後已苦吞3連敗，且進攻與防守數據也都呈現大幅下滑的跡象。

快艇 喬丹 厄文

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