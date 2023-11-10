我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣轎車STOP不停車 被巴士攔腰撞飛14傷

財長葉倫當面警告中國副總理「支援俄羅斯 後果嚴重」

NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克泰托姆(中)10日在比賽中跳起投籃。(Getty Images)
塞爾蒂克泰托姆(中)10日在比賽中跳起投籃。(Getty Images)

5連勝後苦吞2連敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰籃網，在「雙J連線」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手攻下51分，以及哈勒戴（Jrue Holiday）拿下13分12籃板9助攻「準大三元」下，以121：107輕取籃網，順利止敗。

塞爾蒂克哈勒戴(左)10日運球對抗籃網隊防守。(美聯社)
塞爾蒂克哈勒戴(左)10日運球對抗籃網隊防守。(美聯社)

塞爾蒂克在近兩場比賽連續不敵灰狼與76人後，今天在主場迎接季中錦標賽賽事並迎戰來訪的籃網，籃網在陣中頭號得分手湯瑪斯（Cam Thomas）因腳踝扭傷缺陣的情況下也陷入苦戰。

上半場塞爾蒂克「雙J連線」布朗、泰托姆就輪番開砲，兩人在上半場就合力攻下34分，其中泰托姆的13分還都是集中在第二節拿下，幫助塞爾蒂克上半場打完已經取得12分領先優勢。

塞爾蒂克布朗(中)在10日的比賽中上籃。(路透)
塞爾蒂克布朗(中)在10日的比賽中上籃。(路透)

不過第三節籃網也展開猛烈反撲，先是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）連續飆進兩顆三分球，隨後替補陣容也銜接火力，一度追到9分差距，但在防守端卻無法擋下塞爾蒂克的兇猛攻勢，第四節初又被拉大到21分差距，最終塞爾蒂克也以121：107順利止敗。

塞爾蒂克今天不僅先發球員表現搶眼，板凳球員也合力攻下37分，其中豪瑟（Sam Hauser）與普里查德（Payton Pritchard）分別有15分與13分進帳，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「今天普里查德幫我們扭轉了比賽的局勢，他和豪瑟布里塞特（Oshae Brissett）聯手出擊，但一切都是由普里查德起頭的。」

天普

上一則

NBA／安比德單節再砍16分 76人逆轉活塞收7連勝

延伸閱讀

參謀首長聯席會議主席的布朗：希望恢復美中軍事對話

參謀首長聯席會議主席的布朗：希望恢復美中軍事對話
金山全市管控 APEC會議區域設路障、安保排查

金山全市管控 APEC會議區域設路障、安保排查
亞太明年加薪將稱冠全球 印度看增5.1%最多

亞太明年加薪將稱冠全球 印度看增5.1%最多
場邊人語／紅雀噤聲 布朗大勝

場邊人語／紅雀噤聲 布朗大勝

熱門新聞

哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54
林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2023-11-05 07:59
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
布萊恩(左)、林書豪(右)。（美聯社）

NBA／前老鷹控衛曝布萊恩邀他同隊 指著林書豪怒噴「這句話」

2023-11-08 01:01

超人氣

更多 >
沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬

沒讀醫學院 28歲女醫院上班年賺21萬
因為這個成份 最好別買罐頭湯

因為這個成份 最好別買罐頭湯
洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕

洛城華女疑遭夫分屍丟垃圾箱 父母恐也遇害 夫已被捕
FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據

FBI當街帶走亞當斯問話 手機、iPad遭查封複製數據
番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳

番茄醬、咖啡、墨水都不怕 衣服去污劑這個品牌最佳