NBA／雙J飆51分、哈勒戴準大三元 塞爾蒂克拿籃網止敗

塞爾蒂克泰托姆(中)10日在比賽中跳起投籃。(Getty Images)

5連勝後苦吞2連敗的塞爾蒂克，今天在主場迎戰籃網，在「雙J連線」泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）聯手攻下51分，以及哈勒戴（Jrue Holiday）拿下13分12籃板9助攻「準大三元」下，以121：107輕取籃網，順利止敗。

塞爾蒂克哈勒戴(左)10日運球對抗籃網隊防守。(美聯社)

塞爾蒂克在近兩場比賽連續不敵灰狼與76人後，今天在主場迎接季中錦標賽賽事並迎戰來訪的籃網，籃網在陣中頭號得分手湯瑪斯（Cam Thomas）因腳踝扭傷缺陣的情況下也陷入苦戰。

上半場塞爾蒂克「雙J連線」布朗、泰托姆就輪番開砲，兩人在上半場就合力攻下34分，其中泰托姆的13分還都是集中在第二節拿下，幫助塞爾蒂克上半場打完已經取得12分領先優勢。

塞爾蒂克布朗(中)在10日的比賽中上籃。(路透)

不過第三節籃網也展開猛烈反撲，先是芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）連續飆進兩顆三分球，隨後替補陣容也銜接火力，一度追到9分差距，但在防守端卻無法擋下塞爾蒂克的兇猛攻勢，第四節初又被拉大到21分差距，最終塞爾蒂克也以121：107順利止敗。

塞爾蒂克今天不僅先發球員表現搶眼，板凳球員也合力攻下37分，其中豪瑟（Sam Hauser）與普里查德（Payton Pritchard）分別有15分與13分進帳，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）說：「今天普 里查德幫我們扭轉了比賽的局勢，他和豪瑟布里塞特（Oshae Brissett）聯手出擊，但一切都是由普里查德起頭的。」