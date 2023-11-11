NBA／墨西哥海拔高 楊恩轟41分：得喘一喘

NBA墨西哥賽，老鷹楊恩（左）單場猛轟41分。（歐新社）

NBA 海外賽9日在海拔2250公尺的墨西哥 城登場，由老鷹隊出戰以主隊身分出賽的魔術隊，並吸引近2萬名球迷進場觀賽，而老鷹在楊恩（Trae Young）單場猛轟41分追平唐西奇（Luka Doncic）墨西哥賽單場得分紀錄，以及墨瑞（Dejounte Murray）在倒數31秒的關鍵三分球命中下，最終以120：119險勝魔術。

NBA自從1992年首度將賽事搬至墨西哥舉行開始，這場老鷹與魔術之戰已經是第32場賽事，是NBA在非美加兩國舉辦最多賽事的地方，而目前墨西哥也已經有一支發展聯盟球隊，更傳出未來可能成為NBA海外球隊的據點。

此役受到墨西哥球迷的熱情支持，NBA主席席佛說：「我們明年肯定會再回到這，但我還不確定會是一場還是兩場比賽。我們都認為這是NBA通往拉丁美洲其他地區的門戶，無論是要在墨西哥增加發展聯盟球隊，還是建構一支屬於墨西哥的球隊，這都是我們的夢想。」

不過墨西哥城的海拔高過NBA金塊隊與爵士隊主場，對於球員來說確實是一大挑戰，包括此役攻下41分帶領球隊取勝的老鷹楊恩都坦言，高海拔確實對於大家都造成影響，「你絕對能夠感受到這邊的高海拔，這確實影響了所有人，第三節的某個時刻我不得不走下場，因為我真的被海拔高度給影響到，需要休息一下。」

這場比賽楊恩攻下41分也讓他追平獨行俠隊唐西奇在2019年創下的墨西哥賽單場最高得分，他也直言能夠追平紀錄又贏球，確實感覺不錯，尤其是昨天的比賽氣氛讓他享受其中，「我很喜歡今天整個球場的能量，在這裡打球很有趣，我知道聯盟正打算擴大聯賽規模，並拓展到更多城市。我的意思是我很願意在這裡打球，這是個令人難以置信的球場。」