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NBA／字母哥54分生涯次高 無奈客場飲恨

記者蔡佳霖／綜合報導
生涯第7次破50分，安戴托昆波（左）卻是以敗仗收場。（美聯社）
生涯第7次破50分，安戴托昆波（左）卻是以敗仗收場。（美聯社）

在里拉德（Damian Lillard）小腿傷勢被迫缺席的情況下，前一晚被驅逐出場的公鹿隊一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在「背靠背」情況下，雖然全場25投19中包含18罰16中，狂砍54分12籃板3助攻，但最後時刻單打出現失誤，米道頓（Khris Middleton）關鍵外線出手也沒能命中，公鹿在客場以124：126飲恨，苦吞一場紀錄里程「悲」。

這是安戴托昆波生涯第7次單場突破50分，也追平個人次高54分紀錄，值得一提的是，他在這7場破50分比賽的籃板均超過雙位數。

統計顯示，包含季後賽在內，安戴托昆波已經累積8次至少拿到50分10籃板，自1976年以來，這項數據也追平了喬丹（Michael Jordan）的紀錄。

除了第一次破50分球隊輸球，安戴托昆波接下來5場「50分之夜」都取得勝利，最高是上季面對巫師所創下的55分，距離隊史紀錄僅差2分。安戴托昆波也無緣延續這波個人的50分連勝氣勢。

安戴托昆波上半場攻下27分，其中光在第2節就拿下18分，幫助公鹿半場結束以66：60領先。

終場前5分鐘公鹿還以107比98領先，隨後戰局風雲變色，溜馬拉出一波18比4的攻勢，反倒在終場前2秒取得126比121逆轉戰局，並奠定勝基。

面對安戴托昆波的大爆發，溜馬展現團隊戰力，陣中6人得分超過雙位數，更有3人超過20分。哈利伯頓（Tyrese Haliburton）轟下29分10助攻6籃板，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）26分11籃板，透納（Myles Turner）21分6籃板4助攻。

安戴托昆波在第四節遭受到溜馬的包夾防守，最後5分鐘一分未得，也是公鹿無緣維持兩位數領先優勢的關鍵。

哈利伯頓說：「我們末節的防守表現非常好。字母哥真的非常難防，他對任何人來說都是一大難題。整場比賽他18次罰球只丟了2個，這對每個人都是挑戰，但所幸我們找到了解決方案。」

溜馬三分球48投20中，狠狠撕裂公鹿的防線，反觀公鹿僅投進9顆三分球，兩者之間呈巨大分野。

哈利 喬丹 字母

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