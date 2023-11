NBA／墨西哥賽登場楊恩狂砍41分、墨瑞致勝三分 老鷹逆轉魔術

亞特蘭大 老鷹隊和奧蘭多魔術隊在墨西哥 舉行NBA 海外例行賽,楊恩(Trae Young)全場轟下賽季新高41分,並且在剩下31.2秒突破傳球讓底線的墨瑞(Dejounte Murray)轟進逆轉戰局的致勝三分球,老鷹歷經苦戰最終以120比119驚險勝出。

這是老鷹隊史首次在墨西哥比賽;魔術則是自2012年以來第四次造訪此地。

