NBA／墨西哥賽登場楊恩狂砍41分、墨瑞致勝三分 老鷹逆轉魔術

楊恩飆賽季新高41分，最後一次關鍵助攻讓墨瑞轟進逆轉戰局的致勝三分球。（美聯社）

亞特蘭大 老鷹隊和奧蘭多魔術隊在墨西哥 舉行NBA 海外例行賽，楊恩（Trae Young）全場轟下賽季新高41分，並且在剩下31.2秒突破傳球讓底線的墨瑞（Dejounte Murray）轟進逆轉戰局的致勝三分球，老鷹歷經苦戰最終以120比119驚險勝出。

這是老鷹隊史首次在墨西哥比賽；魔術則是自2012年以來第四次造訪此地。

Here's the final chaotic 38 seconds ‼️



-Murray 3 to take the lead

-Magic get a clean look

-Scramble under the hoop

-Trae runs out the game#NBAenMexico https://t.co/WiYeDaQRId pic.twitter.com/R7bZ1X5ATG — NBA (@NBA) November 10, 2023

楊恩27投12中包含5記三分球和13罰12中，拿到41分8助攻5籃板2抄截，他在上半場就轟進33分，生涯第7次半場至少拿到30分，名列史上第9。不過下半場楊恩失去準星，13投3中，加上三分球8投1，無緣挑戰50分大關。

墨瑞雖然16投僅5中，手感並不理想，拿到16分3籃板2助攻2抄截，不過單靠那一記關鍵三分球已經價值連城；新秀強森（Jalen Johnson）獲得19分9籃板，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）進帳15分。老鷹克服第三節的進攻低潮和失去的領先優勢，第四節更從一度落後11分差演出逆襲戲碼。

魔術全隊共7人得分雙位數，薩格斯（Jalen Suggs）拿到21分3籃板7抄截，錯失最後一擊機會的班切羅（Paolo Banchero）則是得到17分8籃板4助攻。