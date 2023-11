NBA／比爾太陽首秀只得13分 諾基奇加班飆致勝球曬傷公牛

太陽隊球星比爾(Bradley Beal)8日終於迎來賽季首秀,不過太陽仍打得掙扎,與公牛隊殺進延長賽,才靠著諾基奇(Jusuf Nurkic)致勝上籃,以116:115氣走公牛。

太陽開場就打出22:4攻勢,比爾貢獻2顆三分球,不過公牛替補陣容將分差追近,半場打完更戰成57:57平手。太陽第三節取得4分領先,末節雙方形成打鐵戰,公牛靠著德羅展(DeMar DeRozan)強行單打成功,拖進延長賽。

太陽隊球星比爾終於迎來賽季首秀。(美聯社)

末結尾聲加上延長賽,太陽7分多鐘沒進過球,只靠罰球取分。公牛則靠著佛西維奇(Nikola Vucevic)和卡魯索(Alex Caruso)的三分球取得4分領先,此時太陽中鋒諾基奇挺身而出,強攻籃下靠罰球先得2分,再助攻底角射手貝茲‧裘普(Keita Bates-Diop)三分命中,最後7秒持球切入強取2分,幫助太陽以116:115領先。

