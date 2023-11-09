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NBA／約柯奇「正常輸出」35分13籃板 金塊少穆雷照贏勇士

記者劉肇育／綜合報導
金塊約柯奇（右）「正常」發揮，繳出35分13籃板5助攻。（Getty Images）
金塊約柯奇（右）「正常」發揮，繳出35分13籃板5助攻。（Getty Images）

三連勝的衛冕軍金塊隊8日在主場迎戰勇士隊，在約柯奇（Nikola Jokic）全場35分、13籃板、5助攻，其中包括比賽最後1分09秒送出關鍵助攻給傑克森（Reggie Jackson）上籃命中，幫助金塊取得3分領先，最終金塊也以108：105擊敗勇士收下4連勝。

金塊在日前遭到灰狼隊中斷開季4連勝後，近期又連退獨行俠、公牛、鵜鶘隊收下一波3連勝，儘管球隊主力後衛穆雷（Jamal Murray）因為右腿筋拉傷本月剩餘賽事恐怕無法再登場，但8日金塊仍在主場強勢迎戰勇士。

第四節初儘管勇士在保羅命中三分球後一度取得5分領先，但金塊隨後在波特（Michael Porter Jr.）領軍下打出一波7：1逆轉攻勢，而比賽最後3分鐘約柯奇也挺身而出，連續妙傳助攻給傑克森完成關鍵上籃，加上凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）的兩罰俱中，金塊在倒數51秒取得5分領先。

儘管柯瑞在倒數18秒於失去重心的情況下仍是砍進三分球，但接下來的上籃卻失手，反觀金塊靠著傑克森終場前的2罰1中，最終以3分差距拿下4連勝。

金塊約柯奇8日仍「正常」發揮，繳出35分13籃板5助攻，在比賽倒數階段命中關鍵罰球的傑克森也有20分進帳，頂上穆雷缺陣的火力缺口，加上金塊今天在防守端成功限制住勇士外線攻勢，除了讓柯瑞投進6顆三分球外，其他成員僅有5顆三分球進帳，包括湯普森（Klay Thompson）三分球8投僅2中，勇士以柯瑞攻下23分表現最佳，湯普森則拿下15分，但出手12次僅命中5球。

勇士 柯瑞 NBA

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