NBA／約柯奇「正常輸出」35分13籃板 金塊少穆雷照贏勇士

三連勝的衛冕軍金塊隊8日在主場迎戰勇士 隊,在約柯奇(Nikola Jokic)全場35分、13籃板、5助攻,其中包括比賽最後1分09秒送出關鍵助攻給傑克森(Reggie Jackson)上籃命中,幫助金塊取得3分領先,最終金塊也以108:105擊敗勇士收下4連勝。

金塊在日前遭到灰狼隊中斷開季4連勝後,近期又連退獨行俠、公牛、鵜鶘隊收下一波3連勝,儘管球隊主力後衛穆雷(Jamal Murray)因為右腿筋拉傷本月剩餘賽事恐怕無法再登場,但8日金塊仍在主場強勢迎戰勇士。

第四節初儘管勇士在保羅命中三分球後一度取得5分領先,但金塊隨後在波特(Michael Porter Jr.)領軍下打出一波7:1逆轉攻勢,而比賽最後3分鐘約柯奇也挺身而出,連續妙傳助攻給傑克森完成關鍵上籃,加上凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)的兩罰俱中,金塊在倒數51秒取得5分領先。

Nikola Jokic's dominant start to the season continued in the Denver W 🃏



35 PTS

13 REB

5 AST pic.twitter.com/HsD8Spe7UE