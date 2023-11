NBA／連2戰低迷…馬刺慘輸尼克21分 溫班亞瑪：還在學習

馬刺 8日客場挑戰尼克隊,最終以105:126輸球,吞下近期的3連敗,天才狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)仍持續低潮,全場14投4中,只得到14分9籃板,他賽後坦言還在學習。

這是溫班亞瑪生涯首度造訪麥迪遜花園廣場,他賽前獲得很多歡呼,但隨著比賽進行,開始有紐約球迷高喊:「被高估了」。溫班亞瑪賽後受訪時表示:「我們還在學習,任何球隊都會經歷連敗,作為一支年輕球隊,重要的是如何反彈」。

「我認為我們一直保持能量,我們在防守端有巨大潛力,就像之前對太陽比賽那樣,我們有出色的防守陣型,要團結一心」溫班亞瑪說。

馬刺總教練波波維奇(Gregg Popovich)也強調馬刺是聯盟最年輕的球隊,「贏球會學到東西,輸球也會。我們會看錄像,幫球隊和球員找出錯誤,我們贏球也會做同樣的事」。

Victor Wembanyama has been an IMMEDIATE FORCE on the defensive end 💪



🚫 1st among rookies in BPG (2.6)

🚫 2nd in the entire NBA in BPG



Watch Wemby make his MSG debut TONIGHT at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/oXHcNaSovZ