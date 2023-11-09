NBA／連2戰低迷…馬刺慘輸尼克21分 溫班亞瑪：還在學習
馬刺8日客場挑戰尼克隊，最終以105：126輸球，吞下近期的3連敗，天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）仍持續低潮，全場14投4中，只得到14分9籃板，他賽後坦言還在學習。
這是溫班亞瑪生涯首度造訪麥迪遜花園廣場，他賽前獲得很多歡呼，但隨著比賽進行，開始有紐約球迷高喊：「被高估了」。溫班亞瑪賽後受訪時表示：「我們還在學習，任何球隊都會經歷連敗，作為一支年輕球隊，重要的是如何反彈」。
「我認為我們一直保持能量，我們在防守端有巨大潛力，就像之前對太陽比賽那樣，我們有出色的防守陣型，要團結一心」溫班亞瑪說。
馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）也強調馬刺是聯盟最年輕的球隊，「贏球會學到東西，輸球也會。我們會看錄像，幫球隊和球員找出錯誤，我們贏球也會做同樣的事」。
Victor Wembanyama has been an IMMEDIATE FORCE on the defensive end 💪— NBA (@NBA) November 8, 2023
🚫 1st among rookies in BPG (2.6)
🚫 2nd in the entire NBA in BPG
Watch Wemby make his MSG debut TONIGHT at 7:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/oXHcNaSovZ
上一則
NBA／字母哥諷對手被驅逐 里拉德末節18分率公鹿勝活塞
下一則
FB留言