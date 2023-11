NBA／字母哥諷對手被驅逐 里拉德末節18分率公鹿勝活塞

東區強權公鹿8日作客活塞隊,「字母 哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)因2次技術犯規,第三節就被驅逐出場。公鹿隨後陷入苦戰,里拉德(Damian Lillard)末節爆發扭轉局勢,獨得18分,率公鹿以120:118氣走活塞。

安戴托昆波第二節抱怨活塞康寧漢(Cade Cunningham)對里拉德犯規,被吹第1次技術犯規。第三節剩9分鐘,安戴托昆波送出麻辣鍋後,帶球一條龍爆扣,並怒視防守者史都華(Isaiah Stewart),裁判響哨吹技術犯規,他只能黯然退場。裁判解釋:「這是一次因嘲諷對手被吹罰的技術犯規,不符體育道德準則。」

