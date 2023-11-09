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NBA／字母哥諷對手被驅逐 里拉德末節18分率公鹿勝活塞

聯合新聞網／即時報導
安戴托昆波(中)兩次技術犯規，被驅逐出場。（美聯社）
安戴托昆波(中)兩次技術犯規，被驅逐出場。（美聯社）

東區強權公鹿8日作客活塞隊，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因2次技術犯規，第三節就被驅逐出場。公鹿隨後陷入苦戰，里拉德（Damian Lillard）末節爆發扭轉局勢，獨得18分，率公鹿以120：118氣走活塞。

安戴托昆波第二節抱怨活塞康寧漢（Cade Cunningham）對里拉德犯規，被吹第1次技術犯規。第三節剩9分鐘，安戴托昆波送出麻辣鍋後，帶球一條龍爆扣，並怒視防守者史都華（Isaiah Stewart），裁判響哨吹技術犯規，他只能黯然退場。裁判解釋：「這是一次因嘲諷對手被吹罰的技術犯規，不符體育道德準則。」

安戴托昆波退場前公鹿還領先活塞13分，但活塞在康寧漢領軍下，單節轟進43分，三節打完反而取得5分領先。末節兩隊形成拉鋸戰，里拉德關鍵時刻連取4分，在最後1分鐘要回領先，洛培茲（Brook Lopez）也補上關鍵三分球，終場以120：118險勝。

里拉德三分球12中2，但罰球13中12，攻下34分。安戴托昆波退場前得到15分9籃板5助攻，波提斯（Bobby Portis）則挹注18分。

活塞方面，康寧漢拿到33分8籃板8助攻，新秀後衛薩瑟（Marcus Sasser）砍下生涯新高26分，首輪第5順位的湯普森（Ausar Thompson）得到6分15籃板。

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