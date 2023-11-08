NBA／雙星離隊、籃網喪失鎂光燈 湯瑪斯：要證明人們是錯的

湯瑪斯開季狀態火熱，扛起籃網隊招牌。（Getty Images）

籃網小將湯瑪斯（Cam Thomas）今年2月連3場飆破40分，但很快就變回板凳球員。本季湯瑪斯再次進化，前7戰攻進239分排名聯盟第5，逐漸扛起球隊招牌，他近日接受《HoopsHype》專訪時提到狀態火熱關鍵，也誓言打破外界對籃網的不看好。

儘管湯瑪斯上季進攻火力驚人，但後來卻失去上場時間，本季湯瑪斯捲土重來，他認為自己和隊友的默契是關鍵，「隊友們幫助我打出自己的風格，我也在幫他們，當我需要球時他們會給我，這一切都歸功於信任。」湯瑪斯認為除得分外，自己還做很多事，但人們都只關心他得分，而不是注意其他部分。

籃網去年一口氣送走杜蘭特（Kevin Durant）和厄文 （Kyrie Irving）兩大球星，湯瑪斯坦言從他們身上學習很多，「他們幫助我適應比賽節奏，在進攻端很有耐心。球總是會回到手裡，所以不需強攻，要讓球自然地流動。」

本季籃網不再是奪冠熱門，目前戰績為3勝4敗，官方實力榜第20名。湯瑪斯表示：「當你擁有杜蘭特和厄文時，媒體都期待你們爭奪總冠軍，會有很多電視轉播。這支球隊現在較不為人知，我們要證明人們是錯的，我們是一支優秀球隊，能和任何人抗衡。」

籃網球星西蒙斯（Ben Simmons）本季總算健康歸隊，雖得分能力還是很差，但湯瑪斯認為他帶給球隊很多幫助，「他今年保持健康對球隊很有幫助，他是208公分的控球後衛，可以任意傳出好球，還能看穿對手防線，他做自己對我們很有幫助。」