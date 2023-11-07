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NBA／裁判報告打臉湖人 詹姆斯：不是最後2分鐘定輸贏

記者劉肇育／即時報導
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)
最後2分鐘裁判報告打臉湖人的抗議，但詹姆斯透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。 (美聯社)

湖人在6日作客熱火主場的比賽中，球隊一哥詹姆斯（LeBron James）拿下全場最高30分但卻僅獲得4次罰球，一度引發他與湖人總教練漢姆（Darvin Ham）的不滿，儘管聯盟公布的比賽最後2分鐘裁判報告中顯示並沒有漏吹的狀況，但詹姆斯也透過個人社群強調，比賽並不是在最後兩分鐘才決定勝負。

湖人出戰熱火可說是狀況不斷，不僅戴維斯（Anthony Davis）在第三節傷退，主控羅素（D'Angelo Russell）也在第四節連續吞下兩次技術犯規遭到驅逐出場，賽後詹姆斯與湖人總教練漢姆也提出了對於裁判吹判尺度不公的抗議，認為詹姆斯的幾次切入製造身體碰撞都沒有響哨。

而7日湖人球團也正式向聯盟提出申訴，並提交比賽影片展示裁判漏吹的判決，其中包括詹姆斯曾提及遭到熱火布萊恩（Thomas Bryant）打臉卻沒有獲得哨音，以及第二節羅賓森（Duncan Robinson）從後方推了詹姆斯同樣沒有響哨的片段。

6日僅獲得4次罰球機會後，詹姆斯本賽季平均罰球次數已降到5.7次，已追平他單季生涯最低紀錄，本季出手被犯規率僅有百分之6，在本季出手超過70次的34名球員中，犯規率僅排名倒數第8名。

這也讓詹姆斯轉發聯盟7日公布的比賽最後2分鐘裁判報告並沒有漏判的訊息，並留言表示，「比賽並不是在最後2分鐘才決定勝負，如果你了解比賽第一、二、三節和第四節前10分鐘所發生的事情，這些對於比賽結果同樣有重大影響」。

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