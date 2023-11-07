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NBA／柯瑞單場再飆7記三分彈 保羅笑說：應該要進12球

記者曾思儒／即時報導
保羅（左）9投6中攻下17分。（路透）
保羅（左）9投6中攻下17分。（路透）

新賽季披上勇士隊戰袍的明星後衛保羅（Chris Paul），6日擺脫低迷手感，9投6中攻下17分，另有6助攻且沒有失誤，除助隊120：109擊敗活塞隊，還創下特別助攻紀錄，成為有數據統計以來的隊史最長助攻紀錄締造者。

保羅近4戰的失誤數都掛零，距離上一次失誤後已經傳出31次助攻，成1997到98有數據統計後，隊史最長的連續助攻、零失誤紀錄締造者；且開季8戰保羅合計傳出62助攻，僅出現6失誤，連勇士教頭柯爾（Steve Kerr）都喊瘋狂。

儘管保羅表示仍在適應板凳出發的新角色，但有他領軍的勇士替補陣容，開季得分331分，遠優過對手的224分，成勇士打出開季6勝2敗戰績的關鍵之一。

昨天10投僅2中的保羅，6日進攻也回溫，全場9投6中攻下17分，他說：「我可能有18年沒打那麼差了，所以我喜歡這些機會。」他生涯外線命中率3成68，但新球季前7場23投僅2中，6日三分球3投2中，終於找回手感。

勇士6日團隊外線41投12中，保羅和柯瑞（Stephen Curry）就包辦7記進球，三分球17投7中的柯瑞更是連兩場都有7記外線進球紀錄，不過保羅笑說對柯瑞的神準演出並不意外，他還開玩笑說：「他應該要進11顆或12顆。」保羅指出，勇士團隊成員都很無私，柯瑞其實可以有更多出手機會，但他以自己方式展現，「這是很有感染力的，也是我們期待的表現。」

勇士 柯瑞

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