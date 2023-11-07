我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Tyson召回3萬磅冷凍雞塊 內含金屬碎片 有人嘴被割傷

感受到了嗎？星巴克一直「悄悄」在漲價

NBA／約柯奇108場「大三元」領軍 金塊下半場轟75分逆轉鵜鶘

記者曾思儒／即時報導
約柯奇（左）攻下35分、14籃板、12助攻。（路透）
約柯奇（左）攻下35分、14籃板、12助攻。（路透）

上季率金塊隊奪下總冠軍的後衛穆雷（Jamal Murray），今天和鵜鶘隊的比賽因右腿拉傷免戰，不過衛冕軍仍有總冠軍賽MVP約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮，約柯奇攻下35分、14籃板、12助攻，本季第3次、生涯第108場例行賽「大三元」，超越湖人隊「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和基德（Jason Kidd），獨居史上第4，也率隊以134：116逆轉鵜鶘隊，取得新球季主場5連勝。

穆雷前一戰碰公牛隊時傷到右腿，只打10分鐘就傷退，今天直接缺陣，金塊教頭馬龍（Michael Malon）也沒給穆雷回歸的時間表，但表示這次傷勢不是休息一、兩場那麼簡單。

少了本季場均16.3分、7.4助攻的穆雷，金塊今天上半場打完陷入59：71落後，但第三節狂轟40分，三節結束已經以99：92反超，第四節再灌進35分，最終以134：116留下主場勝利。

約柯奇轟下全場最高35分的「大三元」外，波特（Michael Porter Jr.）22分、9籃板，菜鳥後衛史特羅瑟（Julian Strawther）更扮演板凳「奇兵」，他三分球9投5中飆進21分，一場比賽得分就超越前5戰出賽的所有加總。

鵜鶘霍金斯（Jordan Hawkins）雖有31分表現，英格倫（Brandon Ingram）22分，威廉森（Zion Williamson）也繳出20分、10籃板、9助攻的「準大三元」，但被金塊下半場轟進75分，從兩位數領先到最後18分吞下開季第3敗。

約柯奇上周對戰爵士完成「大三元」，追平詹姆斯和基德，並列史上第4，今天以108場超越兩位傳奇球星，和第三名的「魔術」強森（Magic Johnson）差距30場，領先榜首位則是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的198場。

總冠軍賽 湖人

上一則

NBA／愛德華狂飆38分 灰狼延長賽破綠衫軍不敗金身

延伸閱讀

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠
NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難

NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難
NBA／金塊開季4連勝 約柯奇繳大三元擊退爵士

NBA／金塊開季4連勝 約柯奇繳大三元擊退爵士
NBA／讚雷霆新星霍姆葛倫天賦佳 約柯奇：他還要吃胖點

NBA／讚雷霆新星霍姆葛倫天賦佳 約柯奇：他還要吃胖點

熱門新聞

林昀儒與馬龍對戰。(截自YouTube World Table Tennis)

桌球／台小將林昀儒首奪冠 逆轉中國好手馬龍

2023-11-05 13:00
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

2023-11-05 05:54
前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
愛德華4日砍分效率驚人，已經是公認的灰狼一哥。(美聯社)

NBA／「新狼王」好威 愛德華創隊史最年輕5000分紀錄

2023-11-05 07:59
WTT法蘭克福冠軍賽中的林昀儒。(新華社)

桌球／扳倒「最偉大球員」林昀儒奪冠：感覺不可思議

2023-11-05 16:32
韓人氣女團「LE SSERAFIM」左起許允真、金采源、中村一葉、宮脇咲良、洪恩採。（截圖自湖人官方Instagram）

NBA／韓人氣女團LE SSERAFIM造訪 湖人主場留下「完美之夜」

2023-11-02 08:41

超人氣

更多 >
史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈
退休換小房？新家有這五特點生活更方便

退休換小房？新家有這五特點生活更方便
便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂

便宜快餐沒了？麥當勞這幾樣要16元 他驚呼太瘋狂
當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣

當年分手郭富城後成三級片女星 57歲的她現在長這樣
BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝