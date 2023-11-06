NBA／愛德華狂飆38分 灰狼延長賽破綠衫軍不敗金身

灰狼愛德華拿下8分。(美聯社)

在開季拿下5連勝成為聯盟本季至今唯一不敗之師的塞爾蒂克，今天作客灰狼主場卻踢到鐵板，雙方在一路打到延長賽後，灰狼愛德華（Anthony Edwards）發力拿下8分，幫助灰狼最終以114：109賞給塞爾蒂克首敗，也成為本季最後一支首嘗敗績的隊伍。

塞爾蒂克在今年休賽季大幅補強後，開季拉出一波5連勝佳績，其中強大的進攻火力更成為他們連勝不止的關鍵，開季前5場比賽他們平均每戰能夠攻下126.4分，高居聯盟所有球隊之冠。

不過今天作客「北大荒」灰狼主場，身為本季至今唯一一支平均失分不到100分的隊伍，雙方也上演一場矛盾對決，在上半場打完還保持領先的塞爾蒂克，第三節卻受到灰狼防守牽制進攻熄火，該節最後11次出手全數落空，反倒讓灰狼取得5分領先。

不過第四節塞爾蒂克在泰托姆（Jayson Tatum）領軍下展開反撲，他單節進帳12分，幫助塞爾蒂克追平比數，雙方也因此進入延長賽，但延長賽灰狼今天手感最火燙隊愛德華再度挺身而出，一度與康利（Mike Conley）攜手打出9：0的攻勢，加上麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）在倒數16秒一錘定音的兩分跳投，最終灰狼就以114：109賞給塞爾蒂克首敗，也讓本季聯盟30隊都已嚐敗仗。

灰狼今天以愛德華攻下38分9籃板7助攻表現最佳，投進關鍵一擊的麥克丹尼爾斯也有20分進帳，至於塞爾蒂克則是以泰托姆拿下32分最佳，布朗（Jaylen Brown）26分7籃板，而灰狼在今天取勝後，也成為聯盟本季唯一一支擊敗過塞爾蒂克與金塊的球隊，成為名符其實的強隊殺手。