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NBA／快艇4巨頭球權怎麼分？ 哈登：習慣打無球

記者蔡佳霖／綜合報導
哈登（左二）與其他三巨頭如何搭配，外界都在關注。（新華社）
哈登（左二）與其他三巨頭如何搭配，外界都在關注。（新華社）

哈登（James Harden）前一次出賽已是今年5月14日代表76人在季後賽登場，對於即將展開快艇生涯首秀，哈登也感到相當期待。

據ESPN報導，哈登受訪表示：「我現在感覺很好，練習時有很多事情要去學習和解決，不過這一切到了場上就會變得簡單，我現在很期待比賽。

快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）受訪時則說：「當哈登和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）同時在場時，還是會由衛斯特布魯克擔任控球角色，哈登則會打無球，防守上哈登早已證明過他能確實守住3、4、5號的球員。」

哈登提到，我們的隊友都沒有那麼需要球，但同時也都是持球進攻的好手，「我很幸運，過去幾個球季我打了很多無球的狀態，所以不需要特別重新適應。」

針對雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克、哈登這四人的上場時間和球權分配情況，泰隆魯認為，「當你擁有四位可以得分和持球的球星時，你需要一個去了解整個輪替的過程。我們要搞清楚該怎樣打，怎樣安排陣容組合。顯然，這是一個過程。」

「比賽是打48分鐘的，我不認為這會是一個問題，」泰隆魯繼續說道，「對教練團來說，更多要研究的是哪些人在場上會有更好的配合。」

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