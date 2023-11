NBA／溫班亞瑪站著送鍋 天際線封阻三分球 對手好無奈

馬刺 主力球員瓦賽爾(Devin Vassell)因腹股溝傷勢缺陣,不過暴龍上半場只得到35分,讓馬刺取得19分領先。5日比賽下半場暴龍彷彿變成另一隊,特別是前鋒巴恩斯(Scottie Barnes)末節狂砍17分,加上阿努諾比(OG Anunoby)關鍵時刻補籃追平比分,將比賽拖進延長賽,暴龍也延續氣勢,終場以123:116擊敗馬刺。

巴恩斯全場攻下30分11籃板6助攻,外帶3抄截3阻攻。阿努諾比三分球13投7中,進帳24分7籃板,施羅德(Dennis Schroder)24分6助攻,伯爾特(Jakob Poeltl)則貢獻16分10籃板。

馬刺方面,強森(Keldon Johnson)砍下全隊最高的26分,柯林斯(Zach Collins)得到21分11籃板5助攻,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)全場16投7中,繳出20分9籃板4助攻,還有5次阻攻。

儘管馬刺輸球,但溫班亞瑪的火鍋秀卻是讓球迷大飽眼福,阿努諾比出手底角三分球已拉高弧度,仍躲不過溫班亞瑪封阻。還有一次籃下出手,溫班亞瑪站著就蓋火鍋,有美國網友直言,「他讓6呎7吋的球員看起來像小孩」、「像5歲小孩和爸爸打球」。阿諾諾比受訪時無奈地笑說,「他太高了,他真的太高了!」

