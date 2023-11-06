NBA／泰托姆25歲破萬分 綠衫軍最年輕

泰托姆率綠衫軍開季5連勝的同時，更創下隊史最年輕破萬分紀錄。（路透）

開季維持不敗金身的塞爾蒂克，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）4日迎接里程碑，面對籃網隊攻下全場最高32分，助隊以124：114拉出5連勝，且在第二節就達成生涯第10000分，以25歲又246天的年紀成為隊史最年輕的萬分得主，也是NBA 史上第10年輕進入「1萬分俱樂部」的成員。

2017年選秀會第三順位被挑中的泰托姆，近三個賽季的場均得分都超過26分，昨天除32分另搶下11籃板，他說：「這是辛苦的過程，這一刻看來是巨大成就，非常榮幸成為隊史紀錄成員。」他特別感謝身邊所有成員，「我很幸運加入優秀的團隊，有很好的教練和隊友們，幫助我達到1萬分。」

泰托姆改寫前輩華克寫下的26歲最快1萬分紀錄，另有4名隊友得分兩位數，讓「綠衫軍」上半場就取得兩位數領先；籃網下半場一度將差距縮小到1分，但泰托姆第四節率隊打出14：4攻勢，為塞爾蒂克鎖定勝利。

泰托姆賽後接受採訪時，泰托姆坦言自己當初是不想來波士頓 打球的。「那時候的我很無知。最初我並不想來塞爾蒂克，因為我覺得我在這裡沒機會打球。」

泰托姆說：「當時他們有海瓦德（Gordon Hayward）、布朗（Jaylen Brown）、湯瑪斯（Isaiah Thomas）、史馬特（Marcus Smart）等。我認為我還不足以在那支球隊得到上場機會。我甚至沒想過我能不能在最後時刻上場，我關心的是得到出賽和先發的機會。」

2017年選秀會之前，塞爾蒂克才剛在東區冠軍被騎士淘汰，隨後他們抽到狀元籤，並且向下交易跟76人換來探花籤，挑選了潛力鋒線泰托姆。

泰托姆是史上第15位在26歲之前就達成生涯10000分里程碑的球員。