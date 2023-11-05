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NBA／柯瑞轟7記三分彈無用 騎士終止對戰勇士12連敗

記者曾思儒／即時報導
米契爾(中)飆分斬斷勇士連勝之路。（Getty Images）
米契爾(中)飆分斬斷勇士連勝之路。（Getty Images）

帶著5連勝到克里夫蘭踢館，勇士隊5日卻沒能延續對戰騎士隊的12連勝，儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）飆進7記三分球在內的28分，但團隊第二節熄火僅拿15分，讓騎士以112：98逆轉勝，除迎接近7年對戰首勝，新球季主場勝場也終於開張。

騎士賽前苦吞主場3連敗，5日首節也以29：30微幅落後，但第二節打出28：15優勢，半場打完反取得兩位數領先。下半場騎士仍維持優勢，勇士雖在柯瑞外線發揮下數度將差距縮小到個位數，但逆轉都差一步，第四節最後2分多鐘勇士教頭柯爾（Steve Kerr）就將球隊主力就全部換下。

騎士前一度對戰勇士拿下勝利已要回溯到2016年的「聖誕大戰」，當時騎士陣中還有「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）坐鎮。5日總算止住對戰12連敗，騎士先發全部得分兩位數，米契爾（Donovan Mitchell）成頭號功臣，他三分球11投5中轟下全場最高31分，葛蘭德（Darius Garland）也有24分、7助攻，莫布里（Evan Mobley）也有13分、16籃板「雙10」演出。

柯瑞延續外線高命中率，5日三分球11投7中轟下全隊最高28分，「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）15分，格林（Draymond Green）18分、8助攻，但保羅（Chris Paul）熄火，全場10投2中僅拿5分，加上團隊兩分球命中率僅3成62，成連勝終止關鍵。

勇士 柯瑞

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