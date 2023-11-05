NBA／泰托姆隊史最年輕破萬分 2里程碑創聯盟首見紀錄

泰托姆(中)4日率綠衫軍開季5連勝的同時，更創下隊史最年輕破萬分紀錄。(美聯社)

泰托姆（Jayson Tatum）周六作客面對籃網命中6記三分球，攻下全場最高32分，外加11籃板，開季5戰有4場破30分，這讓他生涯總得分突破1萬分大關。同時他更以25歲又247天的年齡成為塞爾蒂克隊史最年輕破1萬分的球員。

塞爾蒂克原先最年輕1萬分紀錄是由華克（Antoine Walker）所保持，當時他是26歲又131天。目前泰托姆的總得分排在隊史第14名，上季他才寫下生涯單季最高2225分的紀錄，若照此數據延續下去，今年將有望突破1萬2000分。

另一方面，泰托姆還成為聯盟史上首位未滿26歲就達成1萬分和1000顆三分球兩項里程碑的球員。

談到自己寫下的特殊成就，泰托姆表示：「這很特別，也很酷。很感激能為一支偉大的球隊效力，這裡有非常棒的隊友和教練，是大家的努力讓我拿到了這1萬分。希望我還能繼續累積，未來也有很多比賽在等著我們。」

塞爾蒂克這場比賽前三節打完僅領先3分，不過泰托姆在第四節中獨拿9分，幫助球隊一舉拉開11分差，奠定贏球基礎。

綠衫軍最終以124比114過關，開季取得5連勝，是全聯盟唯一維持不敗之身的球隊。