我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今年這棵樹獲選洛克菲勒中心聖誕樹 11日抵紐約 29日點燈

網路求職被誆稱要先匯款 布碌崙華女破財2千元

NBA／單節50分還輸？哈利伯頓對決小鮑爾 贏裡子卻輸面子

聯合新聞網／即時報導
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)
哈利伯頓(左)和小鮑爾(右)4日上演明星後衛對決，最終由小鮑爾所屬的黃蜂獲勝。(路透)

新生代頂尖控衛交手，溜馬隊少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）贏了裡子，卻輸了面子，周六他在主場迎戰黃蜂隊狂飆平生涯最高43分外帶12助攻，一度帶領球隊在第三節狂攻隊史新高50分，但黃蜂是笑到最後的球隊，他們在末節成功逆轉帶走勝利，讓溜馬的紀錄夜很殘念。

今天是同為2020選秀梯的哈利伯頓及小鮑爾（LaMelo Ball）休賽季簽下超級頂薪後首次同場對決，哈利伯頓在數據上可說是「完勝」小鮑爾，全場21投14中，包含8顆三分球狂轟43分，反觀小鮑爾僅繳出11分，還發生6次失誤。

在哈利伯頓的帶領下，上半場落後8分的溜馬第三節火力大放送，單節以超過8成命中率、12記三分攻下50分刷新隊史紀錄，其中哈利伯頓單節25分也平隊史新高，溜馬全場轟下22顆三分球則是隊史次高。

不過黃蜂第四節迅速調整到位，拉出一波19：7高潮成功反超，希爾德（Buddy Hield）在讀秒階段落後3分時上籃得分時造成犯規，無奈沒有投進追平比分的罰球，最後一波交由哈利伯頓單打，但他連續遭到小鮑爾干擾運球，最後連球都沒投出去比賽就已經到點，小鮑爾比賽尾聲成功扳回一城，幫助球隊中止3連敗。

黃蜂隊三名球員今天得分上20，是能夠緊咬溜馬的關鍵，分別是洛齊爾（Terry Rozier）的22分、海瓦德（Gordon Hayward）的23分，以及小將威廉斯（Mark Williams）的27分，黃蜂也成為繼今年三月的快艇後，第二支能在單節被得50分的比賽中贏球的球隊。

哈利 鮑爾 快艇

上一則

NBA／7000個籃板 杜蘭特達生涯里程碑 太陽仍不敵76人

下一則

NBA／泰托姆隊史最年輕破萬分 2里程碑創聯盟首見紀錄

延伸閱讀

NBA／湖人雙星飆分無用 魔術止住對戰7連敗

NBA／湖人雙星飆分無用 魔術止住對戰7連敗
NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴

NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴
影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢

影／前NBA狀元抓到妻重操舊業「赤裸拍片」上Onlyfans賺錢
NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金

NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
格林疑似「妨礙中籃」，讓裁判透過慢動作畫面確認後，判柯瑞得分。(影片截圖)

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

2023-11-03 23:36
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

2023-11-02 02:50

超人氣

更多 >
立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運

立冬將至 龍年犯沖4生肖當心 把握時間拚轉運
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎

中國金雞獎影帝背後有個「男人」 他坐哪 前排的就得獎
范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」

范冰冰豁出去拍摸胸激情戲 上映首日「僅2千人看」