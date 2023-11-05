NBA／開季前6場至少進4記三分球 柯瑞再寫紀錄

柯瑞開季狀態無人能擋。（路透）

繼湯普森（Klay Thompson）剩0.2秒演出致勝跳投後，柯瑞 （Stephen Curry）緊接著面對雷霆又是剩下0.2秒完成致命上籃，率隊取得5連勝。

柯瑞此役15投9中，三分球10投5中，拿下30分8籃板7助攻2抄截，這是柯瑞生涯第96次命中至少5記三分球且獲得30分5籃板5助攻，繼續刷新歷史紀錄。

同時，這也是柯瑞生涯第3次在開季前6場都至少飆中4記三分球，除了他之外，其他球員沒能做到過一次。柯瑞目前已經累積命中33顆三分球。

加上這場比賽，柯瑞連續命中三分球的場次達到了251場，持續創造紀錄。上一次柯瑞沒在比賽中投進三分球已經要追溯到2018年11月9日。

柯瑞本季出賽時間可說是受到管控，總教練柯爾（Steve Kerr）也希望能夠維持下去，他直言有保羅來帶領第二陣容，確實有助於這樣做。「乍聽之下好像這是個簡單的答案，但實際上就是這麼簡單。我們有信心執行，不需要太過消耗柯瑞的體力。」

此外，保羅（Chris Paul）轉任替補後，勇士 還沒有輸過一場比賽。在對雷霆一戰中，保羅即使只得到1分，但在他的穿針引線之下，送出13次助攻且0失誤，寫下罕見紀錄，庫明加（Jonathan Kuminga）和薩里奇（Dario Saric）都取得本季得分新高。

「保羅這數據實在是令人太印象深刻了。他擁有閱讀場上局勢的能力及天賦，整個生涯都是如此。所以就看他何時把投籃感覺找回來吧。當保羅把這一切都結合在一起時，將會很有趣。」

柯瑞稱讚保羅的獨特能力的同時，還不忘開開玩笑。「我超級嫉妒保羅的助攻失誤比，我的技能包裡面還沒有這個。」保羅本季助攻失誤比達到9，聯盟名列前茅。

在保羅的完美融合下，勇士可說是擺脫上季「客場一條蟲」的包袱，宛如脫胎換骨，開季至今已經取得客場4連勝。