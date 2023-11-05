我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砍下外婆頭顱「提頭逃亡」 金山灣區24歲嫌逃2天落網

今夜睡覺前 時鐘回撥1小時 多睡1小時

NBA／開季前6場至少進4記三分球 柯瑞再寫紀錄

記者蔡佳霖／綜合報導
柯瑞開季狀態無人能擋。（路透）
柯瑞開季狀態無人能擋。（路透）

繼湯普森（Klay Thompson）剩0.2秒演出致勝跳投後，柯瑞（Stephen Curry）緊接著面對雷霆又是剩下0.2秒完成致命上籃，率隊取得5連勝。

柯瑞此役15投9中，三分球10投5中，拿下30分8籃板7助攻2抄截，這是柯瑞生涯第96次命中至少5記三分球且獲得30分5籃板5助攻，繼續刷新歷史紀錄。

同時，這也是柯瑞生涯第3次在開季前6場都至少飆中4記三分球，除了他之外，其他球員沒能做到過一次。柯瑞目前已經累積命中33顆三分球。

加上這場比賽，柯瑞連續命中三分球的場次達到了251場，持續創造紀錄。上一次柯瑞沒在比賽中投進三分球已經要追溯到2018年11月9日。

柯瑞本季出賽時間可說是受到管控，總教練柯爾（Steve Kerr）也希望能夠維持下去，他直言有保羅來帶領第二陣容，確實有助於這樣做。「乍聽之下好像這是個簡單的答案，但實際上就是這麼簡單。我們有信心執行，不需要太過消耗柯瑞的體力。」

此外，保羅（Chris Paul）轉任替補後，勇士還沒有輸過一場比賽。在對雷霆一戰中，保羅即使只得到1分，但在他的穿針引線之下，送出13次助攻且0失誤，寫下罕見紀錄，庫明加（Jonathan Kuminga）和薩里奇（Dario Saric）都取得本季得分新高。

「保羅這數據實在是令人太印象深刻了。他擁有閱讀場上局勢的能力及天賦，整個生涯都是如此。所以就看他何時把投籃感覺找回來吧。當保羅把這一切都結合在一起時，將會很有趣。」

柯瑞稱讚保羅的獨特能力的同時，還不忘開開玩笑。「我超級嫉妒保羅的助攻失誤比，我的技能包裡面還沒有這個。」保羅本季助攻失誤比達到9，聯盟名列前茅。

在保羅的完美融合下，勇士可說是擺脫上季「客場一條蟲」的包袱，宛如脫胎換骨，開季至今已經取得客場4連勝。

柯瑞 勇士

上一則

NBA／約柯奇準大三元助金塊痛宰公牛 主帥讚：我們沒沉醉於上季奪冠

下一則

NBA／7000個籃板 杜蘭特達生涯里程碑 太陽仍不敵76人

延伸閱讀

柯瑞、解振華加州會談 影響「氣候變遷」進程

柯瑞、解振華加州會談 影響「氣候變遷」進程
NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手
NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞征服鵜鶘球迷

NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞征服鵜鶘球迷
NBA／柯瑞做鬼臉致敬「小鬼當家」 還示範正版射後不理

NBA／柯瑞做鬼臉致敬「小鬼當家」 還示範正版射後不理

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

2023-11-02 02:50
格林疑似「妨礙中籃」，讓裁判透過慢動作畫面確認後，判柯瑞得分。(影片截圖)

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

2023-11-03 23:36

超人氣

更多 >
未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光

未來的西班牙女王…最美公主成年宣誓 父王青澀照曝光
練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫

練MMA格鬥練到膝蓋得動刀 查克柏格病床照曝光 親吐明年出賽計畫
紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回

紐約華女疑精神失常「投靠」按摩店 業者盼家人尋回
股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債
美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰

美空軍官員：若「台灣有事」估7成台灣人留下奮戰