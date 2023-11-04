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NBA／湖人雙星飆分無用 魔術止住對戰7連敗

記者曾思儒／即時報導
班切羅（左起）、詹姆斯、戴維斯3位選秀狀元正面抗衡。（Getty Images）
班切羅（左起）、詹姆斯、戴維斯3位選秀狀元正面抗衡。（Getty Images）

遇傷兵潮的湖人隊，連續2站只有8名主力可輪替，4日外線又熄火，全場三分球30投僅8中，儘管雙星戴維斯（Anthony Davis）、「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）合拿52分，里夫斯（Austin Reaves）也攻下20分，但追分總差一步，以101：120敗給魔術隊。

F・華格納（Franz Wagner）上半場就為魔術攻下16分，班切羅（Paolo Banchero）前兩節也有15分、5助攻表現，率隊取得67：51優勢；第三節班切羅再領軍打出9：0小高潮，助隊領先一度達99：74。

湖人第三節末連趕6分，第四節繼續縮小分差，戴維斯罰球得手後剩下13分落後，但湖人接續兩次外線嘗試都無果，反讓魔術安東尼（Cole Anthony）最後4分05秒飆進外線，差距再到16分，湖人喊出暫停後將主力都換下，板凳出清完成後面賽事。

F・華格納全場攻下26分，班切羅25分外帶新高10助攻，雙星聯手助隊止住交手湖人的對戰7連敗。

湖人八村壘、普林斯（Taurean Prince）、文森（Gabe Vincent）、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）今天都因傷缺陣，儘管戴維斯有28分、13籃板，詹姆斯也有24分、9籃板表現，但團隊外線命中率不到2成7，羅斯（D'Angelo Russell）三分球更是10投僅1中，無緣迎接3連勝。

湖人

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