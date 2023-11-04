NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金

NBA本季新推出的季中錦標賽，奪冠的球隊每名球員可額外獲得50萬元獎金。圖為馬刺隊備受矚目的新人溫班雅瑪(右)2日在賽中持球，太陽隊球星杜蘭特(左)防守。(Getty Images)

美國職籃（NBA ）本季新推出的季中錦標賽今天點燃戰火共有七場比賽登場，12月10日將在拉斯維加斯進行冠軍賽，奪冠的球隊每名球員可額外獲得50萬元獎金。

NBA為了增加例行賽可看度，今年首度推出「季中錦標賽」的概念，從今天開始每周二、五的例行賽都將是屬於季中錦標賽的賽程，而每場比賽勝負也會列入球隊整年度的戰績。

季中錦標賽東、西區各分為三組、每組五支球隊，分組循環賽一直進行到11月29日後，取各組第一和戰績最佳的兩支外卡球隊，這八支球隊將進行單淘汰賽。

12月8日的四強、12月10日的冠軍戰，將移師拉斯維加斯舉行，爭冠的兩支球隊整年度會多打一場比賽，但這場賽事的數據不會列入整年度例行賽數據，冠軍球隊的球員每人可得50萬元，對於中產合約的球員來說仍舊相當具有吸引力。

NBA對於季中挑戰賽宣傳不遺餘力，今天進行的七場比賽所有球隊都換上新的城市版球衣，而球場地板也都重新鋪設同一色系的顏色，看起來相當搶眼醒目。

東、西區的各15支球隊在季中錦標賽已經被重新抽籤分組。東區東區A組包括76人、騎士、老鷹、溜馬和活塞，B組包括公鹿、尼克、熱火、巫師和黃蜂，C組包括塞爾提克、籃網、暴龍、公牛和魔術。

西區A組包括灰熊、太陽、湖人、爵士和拓荒者，B組包括金塊、快艇 、鵜鶘、小牛和火箭，C組包括國王、勇士 、灰狼、雷霆和馬刺。