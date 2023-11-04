我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人愛金條 好市多瘋搶 問題跟著來

馬修派瑞葬禮 「六人行」主角群送別 場地選擇有洋蔥

NBA／季中錦標賽開打 奪冠隊球員可額外獲50萬元獎金

中央社／台北4日電
NBA本季新推出的季中錦標賽，奪冠的球隊每名球員可額外獲得50萬元獎金。圖為馬刺隊備受矚目的新人溫班雅瑪(右)2日在賽中持球，太陽隊球星杜蘭特(左)防守。(Getty Images)
NBA本季新推出的季中錦標賽，奪冠的球隊每名球員可額外獲得50萬元獎金。圖為馬刺隊備受矚目的新人溫班雅瑪(右)2日在賽中持球，太陽隊球星杜蘭特(左)防守。(Getty Images)

美國職籃（NBA）本季新推出的季中錦標賽今天點燃戰火共有七場比賽登場，12月10日將在拉斯維加斯進行冠軍賽，奪冠的球隊每名球員可額外獲得50萬元獎金。

NBA為了增加例行賽可看度，今年首度推出「季中錦標賽」的概念，從今天開始每周二、五的例行賽都將是屬於季中錦標賽的賽程，而每場比賽勝負也會列入球隊整年度的戰績。

季中錦標賽東、西區各分為三組、每組五支球隊，分組循環賽一直進行到11月29日後，取各組第一和戰績最佳的兩支外卡球隊，這八支球隊將進行單淘汰賽。

12月8日的四強、12月10日的冠軍戰，將移師拉斯維加斯舉行，爭冠的兩支球隊整年度會多打一場比賽，但這場賽事的數據不會列入整年度例行賽數據，冠軍球隊的球員每人可得50萬元，對於中產合約的球員來說仍舊相當具有吸引力。

NBA對於季中挑戰賽宣傳不遺餘力，今天進行的七場比賽所有球隊都換上新的城市版球衣，而球場地板也都重新鋪設同一色系的顏色，看起來相當搶眼醒目。

東、西區的各15支球隊在季中錦標賽已經被重新抽籤分組。東區東區A組包括76人、騎士、老鷹、溜馬和活塞，B組包括公鹿、尼克、熱火、巫師和黃蜂，C組包括塞爾提克、籃網、暴龍、公牛和魔術。

西區A組包括灰熊、太陽、湖人、爵士和拓荒者，B組包括金塊、快艇、鵜鶘、小牛和火箭，C組包括國王、勇士、灰狼、雷霆和馬刺。

NBA 勇士 快艇

上一則

NBA／首創季中錦標賽 分成6個小組開打

下一則

MLB／名投柯蕭接受左肩手術 希望2024夏天回歸

延伸閱讀

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手

NBA／格林差點毀了柯瑞致勝球 勇士連兩戰準絕殺對手
NBA／哈利伯頓末節接管戰局 溜馬奪季中錦標賽歷史首勝

NBA／哈利伯頓末節接管戰局 溜馬奪季中錦標賽歷史首勝
NBA／季中錦標賽綠衫軍被看好奪冠 杜蘭特成MVP大熱門

NBA／季中錦標賽綠衫軍被看好奪冠 杜蘭特成MVP大熱門
NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

熱門新聞

前籃網啦啦隊成員珍努弗。（取材自Instagram＠jenrufo）

NBA／啦啦隊自爆「睡遍」籃網主力 布里吉斯澄清反被調侃

2023-11-03 07:29
福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05
梅西原本預計穿著粉紅色邁阿密國際球衣，赴中國踢友誼賽。（路透）

足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

2023-11-02 02:50
快艇隊發動交易換來「大鬍子」哈登（左）。（美聯社）

NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？

2023-11-01 08:46

超人氣

更多 >
超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢

超級英雄風光不再 超人偕妻宣告黯然退場、將離開老巢
買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」

買了就後悔…2大類小家電多不實用 它竟是「廢物之王」
Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳

Lisa微博帳號被封還不夠 品牌撤照、CEO刪照又重傳
還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧

還敢用酒店保險箱嗎？TikTok用戶發現通用開鎖技巧
最糟投資？專家勸別買這種人壽保險

最糟投資？專家勸別買這種人壽保險