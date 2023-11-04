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NBA／首創季中錦標賽 分成6個小組開打

體育新聞組／ 綜合報導
季中錦標賽上路。（取材自推特）
季中錦標賽上路。（取材自推特）

NBA首創的季中錦標賽在正式公布分組，東西兩區總共分成6個分組，將取8支球隊晉級淘汰賽，季中錦標賽會在3日進行，首戰由印地安那溜馬迎戰克里夫蘭騎士。

這些分組球隊的抽籤是依據上季各隊戰績分成5個層級。小組賽採取循環制，每一隊會進行4場比賽，包括兩個主場和兩個客場；6個分組的龍頭將晉級淘汰賽，另外兩個名額則由3個分組龍頭以外的分區最佳戰績者取得外卡。

季中錦標賽小組賽階段將從11月3日打到28日，接著是12月4日和5日進行八強淘汰賽，而四強戰和冠軍戰將於12月7日和9日於賭城拉斯維加斯進行。

小組賽若戰績相同，排名將取決於3個標準，先比交手成績，接著是淨勝分、總得分，最後是比例行賽戰績。如果還無法分出結果，最終手段就是透過抽籤決定。

季中錦標賽所打的67場賽事都歸納在例行賽之中，唯有打進冠軍戰的兩支球隊，其例行賽總共會打83場。

除了冠軍獎盃外，還會評選中錦標賽的MVP和最佳陣容等獎項。至於獎金方面，冠軍隊的球員和教練每人可以獲得50萬美元的獎金，亞軍每人20萬；四強賽止步的每人獲10萬美元，八強賽止步的則是每人獲得5萬美元。

西區分組：

A組：灰熊、太陽、湖人、爵士、拓荒者

B組：金塊、快艇、鵜鶘、獨行俠、火箭

C組：國王、勇士、雷霆、灰狼、馬刺

東區分組：

A組：76人、騎士、老鷹、溜馬、活塞

B組：公鹿、尼克、熱火、巫師、黃蜂

C組：塞爾蒂克、籃網、暴龍、公牛、魔術

勇士 快艇 賭城

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