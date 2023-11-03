NBA／哈利伯頓末節接管戰局 溜馬奪季中錦標賽歷史首勝

哈利伯頓(中)3日在比賽最後五分鐘狂拿10分，帶領溜馬險勝騎士。(路透)

NBA 季中錦標賽在今天展開首個比賽日，首場比賽就由溜馬在主場迎戰騎士，上半場打完一度取得17分領先優勢的溜馬，儘管在第三節一度遭到逆轉，不過靠著哈利 伯頓（Tyrese Haliburton）第四節最後5分鐘挺身而出獨攬10分的表現，最終溜馬就以121：116險勝騎士，收下季中錦標賽史上首勝。

NBA在今年首度推行的季中錦標賽於今天展開首個比賽日，並有14支球隊登場出賽，其中首場比賽就在溜馬主場舉行，為了因應季中錦標賽溜馬也換上了全新的錦標賽專用彩繪地板，希望呈現不同的比賽氛圍。

而這次季中錦標賽溜馬的同組對手包括了老鷹、騎士、活塞與76人，並在今天的首戰就碰上騎士，上半場溜馬就在中鋒透納（Myles Turner）拿下22分、5籃板，其中包括三分球4投4中的好表現下，取得70：53的大幅領先。

不過第三節來訪的騎士突然發力由米契爾（Donovan Mitchell）、葛蘭德（Darius Garland）和莫布里（Evan Mobley）攜手追分，並在第三節尾聲時一度反超前比數。

但今天前3節都在為隊友製造機會的溜馬一哥哈利伯頓在末節挺身而出，先是接連助攻給隊友投進三分球，又在比賽最後5分鐘接管戰局，多次靠著跳投與切入製造犯規撕裂對手防線，尤其是比賽最後17.1秒的後撤步跳投更是幫助溜馬奠定勝基，最終以5分差距，成為首支在季中錦標賽取勝的球隊。

對於首度參加季中錦標賽，哈利伯頓在賽前也提到了對於錦標賽的想法，並認為給予冠軍隊的獎勵不該只有獎金，而應該是季後賽 席次，「我認為對球員來說最大的激勵，應該就是自動取得季後賽資格，如果這是一次季後賽席次的爭奪戰，我想大家都會非常認真的對待它，尤其是一些平均年紀較大的隊伍。」

溜馬今天以透納攻下27分9籃板表現最佳，哈利伯頓則有18分13助攻、布朗19分7籃板，至於騎士則以米契爾拿下38分9助攻表現最佳，而他也在今天賽前公布的季中錦標賽MVP賠率中排名第3名，僅次於太陽杜蘭特（Kevin Durant）與勇士柯瑞（Stepnen Curry）。