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NBA／季中錦標賽綠衫軍被看好奪冠 杜蘭特成MVP大熱門

記者劉肇育／即時報導
太陽隊球星杜蘭特。(Getty Images)
太陽隊球星杜蘭特。(Getty Images)

NBA首度舉行的季中錦標賽今天開打，賽事將一路進行到12月9日決定出第一次季中錦標賽的冠軍隊伍，而根據運彩公司公布的最新賠率，塞爾蒂克、公鹿以及金塊被認為是首次季中錦標賽奪冠機率前三高的球隊，至於MVP賠率則由杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stepnen Curry）和米契爾（Donovan Mitchell）分列前3名。

NBA首度舉行的季中錦標賽在今天展開首日賽程，聯盟30支球隊將依照東、西區隨機各分成3組競賽，每隊在與同組隊伍進行4場比賽後，將取分組第一名晉級淘汰賽，並在兩區各頒出一張外卡給一支分組第2名的球隊，共計8支球隊晉級到淘汰賽階段，且將依最終晉級狀況獲得不同獎金，而最終冠軍賽則將在12月9日登場。

而季中錦標賽除了冠軍賽外，剩餘賽事對戰成績也將列入例行賽計算，賽程則將會安排在每周二、五舉行，至於4強賽與冠軍賽則將移師到拉斯維加斯登場，最終奪冠的球隊，不僅球員可以獲得50萬美元的獎金，總教練也將能獲得相同的獎金金額，亞軍則為20萬美元、4強賽10萬美元、8強賽5萬美元。

根據聯盟消息人士指出，聯盟教練代表曾在9月時與聯盟主席席佛（Adam Silver）進行了會面，並討論用獎金來激勵教練的想法，最終也遭到聯盟採納，至於球員在季中錦標賽的收入則是與球員工會集體協商的結果，而NBA聯盟也認為，季中錦標賽將有助於在下一份媒體版權協議中產生可觀的收入，從而增加例行賽的可看性並進而提高收視。

NBA 柯瑞 三高

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