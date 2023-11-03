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NBA／擺脫哈登「賣我」肥皂劇 76人輕取暴龍喜迎3連勝

記者蔡佳霖／即時報導
安比德(右)2日率76人搶下3連勝。(路透)
安比德(右)2日率76人搶下3連勝。(路透)

在結束「大鬍子肥皂劇」之後，76人想要證明即使沒有75大球星哈登（James Harden）助陣，球隊依然具備強大競爭力。

在今天主場迎戰暴龍的比賽中，安比德（Joel Embiid）、烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、哈里斯（Tobias Harris）和馬克西（Tyrese Maxey）聯手攻下92分，幾乎壓過對手全部分數，最終以114比99輕鬆過關，收下3連勝。

在先前交易案中，76人送走哈登和塔克（PJ Tucker）兩名主力戰將，但收進了貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris Sr.）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（Kenyon Martin Jr.）4名鋒線輪替，加強了替補深度。

今天這場比賽烏布瑞直接拉上先發，命中5記三分球繳出23分的表現；當家中鋒安比德依舊無人能擋，獨拿28分13籃板7助攻，哈里斯補上23分7籃板3助攻3抄截，馬克西則是進帳18分4助攻。

76人前三節打完取得兩位數領先優勢，進入第四節最多更拉開18分差，雖然暴龍一度將比分追近到個位數，還是難越雷池一步。76人在取得3連勝之後，目前在東區僅落後不敗之身的塞爾蒂克。

暴龍方面以巴恩斯（Scottie Barnes）的24分8籃板8助攻表現最佳，阿努諾比（OG Anunoby）16分，施羅德（Dennis Schroder）13分10助攻，開季至今6場比賽已經完成4次得分助攻雙十表現。席亞康（Pascal Siakam）表現平平，只得到10分6助攻3籃板。

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