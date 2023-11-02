我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

NBA／湯普森0.2秒中距離準絕殺 勇士險勝國王豪取4連勝

聯合新聞網／即時報導
湯普森0.2秒投進中距離準絕殺。（美聯社）
湯普森0.2秒投進中距離準絕殺。（美聯社）

國王少了主將福克斯（De'Aaron Fox），1日作客勇士仍展現競爭力，雙方拉鋸到最後關頭，勇士湯普森（Klay Thompson）中距離絕殺國王，以102：101氣走國王。

勇士上半場取得56：55領先，沒想到最擅長的第三節大當機，單節只得18分。第四節兩隊一路拉鋸，柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻挑籃成功，取得1分領先，國王長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）馬上投進中距離回應，勇士最後一攻交給湯普森，他來到罰球線附近跳投破網。時間只剩0.2秒，國王空中接力戰術失敗，以1分飲恨。

柯瑞攻下全隊最高的21分，但發生7次失誤，湯普森貢獻14分，格林（Draymond Green）13分9助攻2籃板，外帶2抄截2阻攻，保羅（Chris Paul）則得到2分8助攻。

國王全隊6人得分上雙，沙波尼斯23分11籃板6助攻，蒙克（Malik Monk）攻下16分，頂替福克斯先發的米契爾（Davion Mitchell）13分4助攻3抄截。

勇士 柯瑞

上一則

網球／巴黎名人賽一輪遊 小蠻牛「想逃離網球」

延伸閱讀

NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞征服鵜鶘球迷

NBA／近3戰轟20記三分彈 柯瑞征服鵜鶘球迷
NBA／2223顆三分球 湯普森擠進史上前10名

NBA／2223顆三分球 湯普森擠進史上前10名
NBA／珍惜穿勇士球衣時光 湯普森：不擔心續約問題

NBA／珍惜穿勇士球衣時光 湯普森：不擔心續約問題
NBA／柯瑞末節連4顆三分 勇士擊落火箭

NBA／柯瑞末節連4顆三分 勇士擊落火箭

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃