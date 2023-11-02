我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

通膨蠶食儲蓄…3年前訂的退休目標 現需多存10萬

NBA／慘輸綠衫軍41分 溜馬教頭扛責喊無法接受

記者曾思儒／即時報導
溜馬慘輸51分，教頭卡萊爾(左二)表示。（路透）
溜馬慘輸51分，教頭卡萊爾(左二)表示。（路透）

塞爾蒂克隊不但維持開季全勝紀錄，1日面對溜馬隊更轟下隊史第3高分，以155：104痛擊對手，讓溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）承認是場難堪敗仗，自己要全權扛責。

主場迎敵的「綠衫軍」，第一節21投16中轟下44分，包括8記三分球，半場已取得75：54領先；這已是塞爾蒂克連兩場半場轟進75分，成隊伍1950到51年球季後首度「背靠背」飆分秀。

塞爾蒂克最終三分球35投20中，最高領先達到53分，卡萊爾坦言球隊打了一場「醜陋」的敗仗，「我為此承擔，都是因為我，我沒讓球員準備好去應戰。這是很尷尬的結果，顯而易見，我們在這的表現讓人無法接受。」

溜馬命中率4成55不算太差，且只出現9失誤，但三分球37投僅5中，籃板更以31：58落後，兩者都成大比數落敗關鍵。

迎接4連勝的塞爾蒂克，先發五人得分全部兩位數，板凳也有3人得分上雙，泰托姆（Jayson Tatum）只打27分鐘就繳出30分、12籃板，第四節直接當啦啦隊。

溜馬吞敗後戰績來到2勝2敗，板凳出發的麥克康奈爾（T.J. McConnell）18分是全隊最高。

上一則

MLB／席格5戰3轟收第二座世界大賽MVP 史上第4人

下一則

場邊人語／騎兵奪標 咫尺之遙

延伸閱讀

NBA／塞爾蒂克狂攻155分血洗溜馬 創隊史第2高得分

NBA／塞爾蒂克狂攻155分血洗溜馬 創隊史第2高得分
NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？

NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？
NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難

NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難
NBA／哈登沒上沒關係 快艇第三節灌41分擊敗魔術

NBA／哈登沒上沒關係 快艇第三節灌41分擊敗魔術

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？
噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃

噪音爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居 拒捕襲警被擊斃