我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中航班11月9日起每周增至70班 西岸成重點區域

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

NBA／艾頓打臉前教頭 拓荒者逆轉活塞

體育新聞組／綜合報導
艾頓轉隊後對上活塞，全場得到16分，助拓荒者以110：101險勝。（路透）
艾頓轉隊後對上活塞，全場得到16分，助拓荒者以110：101險勝。（路透）

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）與活塞總教練威廉斯（Monty Williams），在太陽隊多次傳出不合，1日是兩人轉隊後首次正面交鋒，艾頓全場得到16分11籃板5抄截，助拓荒者以110：101險勝。

活塞在主場迎戰拓荒者，先發中鋒杜倫（Jalen Duren）因傷缺陣，活塞上半場仍取得12分領先，但拓荒者第三節後段打出17：6攻勢，將分差縮小到1分。末節活塞陷入得分荒，拓荒者靠著格蘭特（Jerami Grant）和夏普（Shaedon Sharpe）輪流砍分，幫助球隊鎖定勝利，取得2連勝。

艾頓全場13投8中，進帳16分11籃板5抄截。夏普攻下29分7籃板5助攻，格蘭德挹注24分，選秀探花韓德森（Scoot Henderson）得到11分7助攻。

活塞方面，2021年狀元康寧漢（Cade Cunningham）砍下30分5籃板4助攻，新秀湯普森（Ausar Thompson）得到16分7籃板，2020年榜眼威斯曼（James Wiseman）本季首度上場，替補出賽6分鐘，有4分、2籃板、4犯規。

夏普

上一則

NBA／馬刺最後10秒抄截逆轉 杜蘭特自責

下一則

足球／梅西不去中國了 巡迴賽取消以示對李克強去世尊重

延伸閱讀

NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？

NBA／快艇得到哈登組四星戰艦 卡特不看好：誰要打替補？
NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難

NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難
NBA／哈登沒上沒關係 快艇第三節灌41分擊敗魔術

NBA／哈登沒上沒關係 快艇第三節灌41分擊敗魔術
NBA／安比德「空幹」慶祝動作模仿偶像 遭聯盟罰3.5萬元

NBA／安比德「空幹」慶祝動作模仿偶像 遭聯盟罰3.5萬元

熱門新聞

福克斯(右)和柯瑞成為生意場上的夥伴。(美聯社)

NBA／「想穿他的球鞋打爆他」國王後衛成柯瑞品牌首位代言人

2023-10-29 23:02
美國籍冰球運動員強森遭冰刀割喉，享年29歲。（美聯社）

冰球／美國選手遭對手意外「冰刀割喉」鮮血噴出 享年29歲

2023-10-29 21:44
「最性感運動員」德國田徑女將施密特。（美聯社）

田徑／「最性感運動員」曝德國選手收入困境 兼職才能維持生計

2023-10-27 08:32
詹姆斯幫助湖人鎖定勝局。（美聯社）

NBA／太陽杜蘭特孤軍奮戰狂飆39分「全力詹」末節率湖人逆轉

2023-10-27 07:23
杜蘭特(右)在28日比賽中得到隊友奧援，特別是葛登的強勢發揮。 (Getty Images)

NBA／1人扛全隊逼不得已 杜蘭特：出手20幾次非我風格

2023-10-29 20:18
遊騎兵以5：0擊敗響尾蛇，以客場11連勝的紀錄，奪得成軍63年來第一座世界大賽冠軍。（美聯社）

MLB／遊騎兵5：0獵響尾蛇 奪隊史63年世界大賽首冠

2023-11-01 23:05

超人氣

更多 >
金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人

金芳失蹤案新進展 遺骸發現通知家人
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？

西雅圖26歲華女酒駕致男伴死亡 逃回中國怎麼抓？
ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品
班機座位髒得不敢坐 該如何處理？

班機座位髒得不敢坐 該如何處理？