NBA／艾頓打臉前教頭 拓荒者逆轉活塞

艾頓轉隊後對上活塞，全場得到16分，助拓荒者以110：101險勝。（路透）

拓荒者中鋒艾頓（Deandre Ayton）與活塞總教練威廉斯（Monty Williams），在太陽隊多次傳出不合，1日是兩人轉隊後首次正面交鋒，艾頓全場得到16分11籃板5抄截，助拓荒者以110：101險勝。

活塞在主場迎戰拓荒者，先發中鋒杜倫（Jalen Duren）因傷缺陣，活塞上半場仍取得12分領先，但拓荒者第三節後段打出17：6攻勢，將分差縮小到1分。末節活塞陷入得分荒，拓荒者靠著格蘭特（Jerami Grant）和夏普 （Shaedon Sharpe）輪流砍分，幫助球隊鎖定勝利，取得2連勝。

艾頓全場13投8中，進帳16分11籃板5抄截。夏普攻下29分7籃板5助攻，格蘭德挹注24分，選秀探花韓德森（Scoot Henderson）得到11分7助攻。

活塞方面，2021年狀元康寧漢（Cade Cunningham）砍下30分5籃板4助攻，新秀湯普森（Ausar Thompson）得到16分7籃板，2020年榜眼威斯曼（James Wiseman）本季首度上場，替補出賽6分鐘，有4分、2籃板、4犯規。