NBA／馬刺最後10秒抄截逆轉 杜蘭特自責

馬刺隊溫班亞瑪（右）不畏懼對手的防守，飛身攻擊籃框。（Getty images）

224公分的馬刺 隊「狀元」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），10月31日首度對上同類型的太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant），兩人對位成全場焦點，但太陽球迷卻沒能開心離場，馬刺上演20分落後的逆轉勝，且是在最後10秒還落後3分下戲劇性超前，在溫班亞瑪關鍵補灌、強森致勝抄球上籃下，以115：114帶走勝利。

馬刺進入第四節還落後13分，但溫班亞瑪讀秒階段連進2球，強森最後3秒又從杜蘭特手中搶過球，讓太陽一陣混亂中喪失領先位置。這場勝利是馬刺74歲老教頭波波維奇例行賽加上季後賽 的生涯第1652場勝利，根據數據資料，這還是他的球隊第一次例行賽最後10秒落後3分確能逆轉勝出。

對馬刺來說，強森致勝抄截是好球，太陽當然有不同看法，教練佛蓋爾（Frank Vogel）指馬刺包夾杜蘭特時犯規，裁判卻未響哨；杜蘭特也說，有預期馬刺會寄出包夾，但一切發生太快，已經失去自己控制，但攻下26分的他仍大方稱讚，指溫班亞瑪是很獨特的球員，「他會成為聯盟長時間的重大勢力，每當他持續累積經驗，他就會愈來愈好。」

19歲的溫班亞瑪攻下18分、8籃板和4阻攻，他形容年長16歲的杜蘭特十分特別，自己有許多可以和聯盟前輩學習。溫班亞瑪舉例，杜蘭特能掌控比賽，自己也想如法炮製，但不夠有耐心，「我認為我不是要複製他，但可以受到啟發。」

杜蘭特賽後無奈表示，「我應該要抓住球，這樣輸球真的很糟糕。」佛蓋爾則認為馬刺球員犯規，但裁判未響哨，「球從他手上被搶走前，他們打了杜蘭特的手臂，沒有哨音。那種情況下，我們試圖把球傳給90%罰球命中率球員，我們做到了。」