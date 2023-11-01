NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難

約柯奇（右）稱讚雷霆新人中鋒霍姆葛倫（左）很有天分，也不改幽默性格建議對方「吃胖一點」。（美聯社）

雷霆隊前陣子遭到衛冕軍金塊隊震撼教育 ，以95：128被痛電33分，金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）賽後除了稱讚雷霆新人中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）很有天分，也不改幽默性格建議對方「吃胖一點」，霍姆格倫近期則在受訪時打趣表示，自己的身材比較沒本錢增胖。

霍姆葛倫有7呎1吋身高，還比約柯奇高上2吋，不過兩人體重差距卻高達近百磅，霍姆葛倫要扛約柯奇的低位單打宛如噩夢一般，後者在金塊與雷霆之戰輕鬆以7成5命中率拿下28分、14籃板、5助攻。

賽後，身為現今NBA 中鋒代名詞的約柯奇受訪時談到霍姆葛倫時說：「他真的很有天分，這只是他的第一年，他對所有事都還在摸索，不過說句實在話，我認為他應該吃胖一點，他的天賦確實獨一無二」。

Chet Holmgren filling up the stat sheet:

14 PTS (80% FG), 4 3PT, 4 BLK, 3 AST, 2 STL in 24 MINS



He's averaging 15 PTS (60% FG), 6 REB, 3 BLK, 2 3PT, 1 STL after 4 games. pic.twitter.com/VjsKq4m3o4 — Ballislife.com (@Ballislife) October 31, 2023

霍姆葛倫受訪時也談到這段話，而他也微笑向記者表示，自己的起跑點不一樣，「當你本身不是個胖的人，要變胖其實還挺困難的，但我想，總要有個起點」。

霍姆葛倫也補充開季在NBA賽場上遇到的挑戰：「我之前從來沒在NBA打過球，所以有很多該學習的地方，日以繼夜、一場又一場不同的對戰會帶來不一樣的課題，也需要做出因應的調整，在場上打球不是一個人的工作，這是5個人耗盡整晚的共同努力」。

霍姆葛倫本季場均繳出15分、6.3籃板和2助攻，防守影響力尤為明顯，每場比賽能貢獻1抄截、2.8阻攻，目前阻攻總數是聯盟第一。