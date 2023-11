NBA／回應約柯奇「該增胖」建議 霍姆葛倫：我沒本錢 變胖好難

雷霆隊前陣子遭到衛冕軍金塊隊震撼教育 ,以95:128被痛電33分,金塊一哥約柯奇(Nikola Jokic)賽後除了稱讚雷霆新人中鋒霍姆葛倫(Chet Holmgren)很有天分,也不改幽默性格建議對方「吃胖一點」,霍姆格倫近期則在受訪時打趣表示,自己的身材比較沒本錢增胖。

霍姆葛倫有7呎1吋身高,還比約柯奇高上2吋,不過兩人體重差距卻高達近百磅,霍姆葛倫要扛約柯奇的低位單打宛如噩夢一般,後者在金塊與雷霆之戰輕鬆以7成5命中率拿下28分、14籃板、5助攻。

賽後,身為現今NBA 中鋒代名詞的約柯奇受訪時談到霍姆葛倫時說:「他真的很有天分,這只是他的第一年,他對所有事都還在摸索,不過說句實在話,我認為他應該吃胖一點,他的天賦確實獨一無二」。

Chet Holmgren filling up the stat sheet:

14 PTS (80% FG), 4 3PT, 4 BLK, 3 AST, 2 STL in 24 MINS



He's averaging 15 PTS (60% FG), 6 REB, 3 BLK, 2 3PT, 1 STL after 4 games. pic.twitter.com/VjsKq4m3o4